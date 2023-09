Belpolitika

Aláírásgyűjtést kezd a Mi Hazánk a WHO pandémiaszerződése ellen

Országos aláírásgyűjtésbe kezd a Mi Hazánk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tervezett pandémiaszerződése ellen - közölte pénteken az ellenzéki párt elnökhelyettese.



Dúró Dóra budapesti sajtótájékoztatón elmondta, azért kezdenek tájékoztató kampánnyal egybekötött aláírásgyűjtést, mert a pandémiaszerződés "brutálisan korlátozza" az emberek személyes szabadságjogait és a nemzeti szuverenitást is.



Az Országgyűlés alelnöke közölte, pártja elfogadhatatlannak tartja, hogy a szuverén magyar állam hatásköreit "egy idegen érdekeket szolgáló", globalista szervezet vegye át.



Azt várjuk el a magyar kormánytól, hogy a szerződést ne fogadja el, az ellen tiltakozzon - fogalmazott.



Dúró Dóra elmondta, a WHO a nemzetközi szerződés elfogadását 2024 májusára tervezi, és az által a szervezet gyakorlatilag világkormánnyá lépne elő.



Kifejtette: a WHO bármilyen általa járványhelyzetnek minősített helyzetben elvehetné a nemzetállamok jogát az intézkedésekre, sőt, akár megfigyelési rendszert is kiépíthetne az állampolgárokkal szemben.



A politikus azt mondta, a koronavírus-járvány tapasztalatai - például a lezárások, a kötelező oltás - után a Mi Hazánk semmilyen, a WHO-hoz történő jogkörátruházást nem tud elfogadni, hiszen az sokkal inkább képviseli a finanszírozói, mint a magyar állampolgárok érdekeit.



Az aláírásgyűjtés online formában a https://mihazank.hu/whoellen/, illetve papíralapon a Mi Hazánk standjainál, rendezvényein lesz elérhető - ismertette.