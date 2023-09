Magyarország - USA

Tucker Carlsonnal beszélgetett az Alapjogokért Központ vezetője

Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiséggel beszélgetett Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója - az erről szóló videó csütörtökön jelent meg a központ közösségi oldalán.



Szánthó Miklós a videóban köszönetet mondott Tucker Carlsonnak, hogy "megpróbálja segíteni a magyar konzervatívokat, és a józan észt úgy általánosságban".



Tucker Carlson a The New York Times-t és az NBC News-t konkrétan említve arról beszélt: Magyarországról hazudik az amerikai média. Szerinte ezt azért teszik, mert utálják Magyarországot, amiért keresztényként határozza meg magát.



A beszélgetésben arra is kitér: fontosnak tartja a jobboldal nemzetközi szerveződését, mert szerinte "meg kell törni a varázslatot", azaz azt a tévhitet, hogy neoliberalizmusnak hatalmas választói támogatása van.



"A nyugatot irányító emberek aggodalmai teljesen elválnak a nyugaton élők - legyenek azok baloldaliak, jobboldaliak, vagy centralisták - aggodalmaitól" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért fontos "felemelni a zászlót" és emlékeztetni az embereket arra, hogy az országot vezetők egy szűk kisebbéget alkotnak, véleményüket a lakosságnak csak egy elenyésző része osztja.



Tucker Carlson erre az orosz-ukrán háborút hozta példának, szerinte ugyanis az Egyesült Államok lakosságának többsége - republikánusok és demokraták egyaránt - nem támogatja az "Oroszország elleni háború meghosszabbítását Ukrajnában", a vezetőknek mégis valahogyan megengedik, hogy úgy tegyenek, mintha a népakaratot képviselnék. Ez antidemokratikus - jelentette ki.