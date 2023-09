Programajánló

Kétnapos nemzetközi légiparádé Szegeden

Péntektől szombatig légi produkciók, különleges repülőgépek, helikopterek, hidroplánok, extrém mutatványok és pirotechnikai bemutatók is várják a látogatókat a Szeged International Airshow-n - közölték a szervezők a honlapjukon.



A szegedi repülőtéren nyolcadik alkalommal rendezik meg a légiparádét, amely az ország egyik legrangosabb repülős eseménye. A légi programok mellett idén a földközeli látnivalókból sem lesz hiány.



A program péntek délután kezdődik ejtőernyős, műrepülős, helikopteres és hidroplános bemutatóval. Az eseményen mások mellett bemutatkozik Besenyei Péter műrepülő világbajnok is egy Corvus Racer géppel. Majd olyan gépkülönlegességek is felszállnak, mint például a Boeing Stearman duplafedeles és a YAK-55-ös, de oldtimer vitorlázó gépeket is láthat a közönség.



A nappali program után pirotechnikával kísért látványshow-val, valamint éjszakai ugrásokkal szórakoztatják a vendégeket. A helikopterek és repülők mellett Szeged égboltját drónok festik majd színesre. Ezután a résztvevők éjszakai sétarepülésen vehetnek részt.



Szombat délelőtt siklóernyősök repülésével, sárkányrepülőkkel, repülőmodellezőkkel és ejtőernyős formaugrásokkal folytatódik a légiparádé. Délután látható majd a T-28 Trojan amerikai felderítőgép, az MI-2 Heliforce helikopter, az Aeroexpress Cessna 206 hidroplán is, valamint több produkciót is megismételnek a pénteki napról. Éjszaka a vendégeknek szintén lesz lehetőségük sétarepülésre.



Az esemény részletes programja a www.airportszeged.hu honlapon található.