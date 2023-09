Híresség

Elutasították Galambos Lajos otthonápolási kérelmét

Április 26-án vonult be a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe Galambos Lajos, akit víz-, gáz- és áramlopás miatt ítéltek 3 év 6 hónap börtönbüntetésre. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő zenészt azóta folyamatos egészségügyi felügyelet alatt tartják, ezért otthonápolási kérelemért folyamodott, ezt azonban a napokban a Székesfehérvári Törvényszék másodfokon elutasította, tudta meg a Blikk. Az értesülést a zenész ügyvédje, dr. Csontos Zsolt is megerősítette.



"A döntés lényege az volt, hogy mivel a büntetés-végrehajtás orvosa nem tartotta megalapozottnak azt a felvetést, hogy ügyfelem részben vagy egészben önellátásra képtelen lenne a börtönben a mindennapi életvitele során, a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy elfogadja a bv orvosának ajánlását. Ebben a körben még szakértői bizonyítást sem rendeltek el. Sajnos, a döntés óta Lajcsi egészségi állapota tovább romlott. Mondanom sem kell, először letaglózta a hír, ami teljesen érthető, hiszen azt remélte, hogy kedvező döntés születik az ügyben, ám utána sikerült összeszednie magát, és amikor találkoztam vele, már újra a jövőt tervezgette, hogy mi mindenbe is vág majd bele a szabadulása után" - nyilatkozta a lapnak a jogász, majd védence egészségi állapotáról is beszélt:



"Továbbra is igaz, hogy szinte csakis folyékony halmazállapotú táplálékot tud bevinni a szervezetébe: leves, pörkölt szaftja, tea és hasonlók. Egyre csak fogy és fogy, ráadásul már olyan gyomorfájdalmak gyötrik, hogy rendszeres látogatója a börtönorvosnak. Elismerem: a bv a saját keretei közt minden tőle telhetőt megtesz, hogy ügyfelem a szükséges egészségügyi ellátást megkapja, ugyanakkor Lajcsinak van olyan krónikus betegsége is, amelynek a műtéti kezelése a büntetés-végrehajtás keretei között nem oldható meg."



Dr. Csontos hangsúlyozta: a mostani döntés ugyan jogerős, ez ellen fellebbezni nem lehet, ám ha a következőkben drasztikus egészségromlás állna be Galambos Lajos állapotában, újra lehetne vizsgálni az ügyét.