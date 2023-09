Jótékonyság

Határon túli magyar gyerekeket is támogat a Magyar Református Szeretetszolgálat

Kárpátalján 130, Erdélyben és Horvátországban 100-100 tanszercsomagot adott át a Magyar Református Szeretetszolgálat nehéz helyzetben élő magyar iskolások számára. A támogatott diákok többsége alsó tagozatos kisgyerek, de 150 középiskolás fiatal is részesült tanszeradományban. Nyolcvanöten nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban élnek - írta a szeretetszolgálat kedden az MTI-hez eljutatott közleményében.



Hozzátették: iskolatáskákkal, tanszerekkel, valamint nyári táborokkal is segítette az elmúlt hónapokban a Magyar Református Szeretetszolgálat a nehéz helyzetben élő gyerekeket a Kárpát-medencében.



Hangsúlyozták: a tárgyi adományok Kárpátaljára, Erdélybe és Horvátországba is eljutottak, a napközis és ottalvós táborokban pedig több mint 2000 gyerek vett részt.



A fővárosban három napközis tábor, a Felzárkózó Települések program 21 településén 43 tábor valósult meg a nyáron, melyeken több mint 1500 gyerek vett részt ingyen.



A napközis táborok mellett, nemzetközi támogatásnak köszönhetően, három ottalvós tábort is szervezett a Magyar Református Szeretetszolgálat Fonyódon, Szigetszentmártonon és Balatonfüreden, amelyeken 182-en vettek részt.



A magyarországi nyári táborok mellett 8,5 millió forinttal támogatta a szeretetszolgálat kárpátaljai gyermektáborok megszervezését, melynek köszönhetően 450 hátrányos helyzetű, árva vagy félárva gyerek nyaralhatott.



Szeptember első napjaiban lezárultak az adományosztások, és 1652 diákot tudtak megsegíteni - írták.