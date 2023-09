Honvédelem

HM: vármegyei fordulókkal indul az országos haditornaverseny

Vármegyei fordulókkal szeptemberben indul az országos haditornaverseny - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) kedden az MTI-vel.



Közleményükben kiemelték: a megmérettetés során a fiatalok kipróbálhatják magukat különböző, a honvédelemhez kapcsolódó sportos feladatokban, ezáltal fejleszthetik magukat fizikailag és mentálisan, ráadásul közelebbről is megismerkedhetnek a katonasággal.



A verseny elsődleges céljának a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését, továbbá a sport és az egészséges életmód népszerűsítését nevezték.



Azt írták: a részt vevő fiatalok a közös kihívások leküzdése során megtapasztalják, milyen az igazi csapatszellem, próbára tehetik erőnlétüket, rátermettségüket, bizonyíthatják helytállásukat. A résztvevők már a versenyre való felkészülés során olyan ismereteket, készségeket sajátítanak el, amelyeknek a civil életben is hasznát veszik - tették hozzá.



A vármegyei fordulókat az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság szervezi, az alakulat katonái pedig a verseny alkalmával a honvédelem iránt érdeklődő fiatalokat tájékoztatják a különböző szolgálatvállalási, továbbtanulási és ösztöndíj-lehetőségekről. A verseny ugyanakkor nem csupán a fiatalok, de az őket felkészítő iskolák számára is évről évre egyre népszerűbb: az első helyezés megszerzése akár a vármegyei fordulókban, akár az országos döntőn komoly presztízst jelent a pedagógusok és az intézményvezetők számára is - fűzték hozzá.



A nevezés ingyenes, a szeptember 14-én Zala vármegyében kezdődő regionális fordulók során a magyar állampolgársággal rendelkező, 9-12. évfolyamos középiskolás diákok legalább egy lányt soraikban tudó négyfős csapatokban mérik össze felkészültségüket; a versenyszámok a honvédelemhez kapcsolódó feladatokból állnak, mint például honvédelmi totó, kézigránátdobás, fegyveres váltófutás, távbecslés, elsősegélynyújtás.



A regionális fordulók nyertes csapatai eljutnak a jövő tavasszal rendezendő országos döntőre - olvasható a közleményben.