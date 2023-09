Diplomácia

Szijjártó: a békét akarók nyugodtan bízhatnak Donald Trumpban

Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a békét akarók nyugodtan bízhatnak Donald Trumpban, hiszen sok évtized totális kudarcai és eredménytelenségei után az Ábrahám-megállapodások hozták vissza a közel-keleti béke reményét - írta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



Felidézte, hogy 2020. szeptember 15-én a Fehér Ház kertjében ő volt az egyetlen európai külügyminiszter, amikor Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök "és két barátom, Abdullah bin Zayed Al Nahyan emirátusi és Abdullatif bin Rashid Al Zayani bahreini külügyminiszterek aláírták a kapcsolataik normalizálásáról szóló megállapodást".



A világ nagy része a kétségeit és fenntartásait hangoztatta, mára azonban bebizonyosodott, hogy az Ábrahám-megállapodások igenis működnek - fogalmazott Szijjártó Péter.



Hozzátette: hétfőn Izrael megnyitotta nagykövetségét Bahreinben, "ami lássuk be, néhány éve még elég valószínűtlennek tűnt".



"Itt az ideje, hogy kifejezzük tiszteletünket bahreini és izraeli barátaink mellett Trump elnök úrnak is. Reméljük, számíthatunk béketeremtő képességeire a jövőben is" - írta a külgazdasági és külügyminiszter.