Energiaválság

Az MSZP szerint a GVH vizsgálódik a gázszámlák ügyében

A gázszámlákon lévő úgynevezett rezsiboxban feltüntetett ár és az abból számolt megtakarítás köszönőviszonyban sincs a valósággal. 2023.09.04 17:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A versenyhivatal az MSZP kezdeményezésére vizsgálja MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. számlázási gyakorlatát - közölte hétfőn a szocialisták frakcióvezetője, aki szerint a gázszámlákon lévő úgynevezett rezsiboxban feltüntetett ár és az abból számolt megtakarítás köszönőviszonyban sincs a valósággal.



Tóth Bertalan a pártja Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a múlt héten tett bejelentést a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH), mert szerinte az MVM hónapról hónapra 3,3 millió fogyasztót csap be, tájékoztat félre, ver át és ezzel alájátszik a fideszes propagandának a számlázási gyakorlatával.



Hozzátette: a GVH arról tájékoztatta, hogy bejelentése megfelel a formai és tartalmi követelményeknek, így a versenyhivatal vizsgálja az MVM fogyasztókat "félrevezető, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát".



Az ellenzéki politikus beszámolt arról is, hogy bejelentésére az MVM "önérzetes" közleményben reagált, miszerint elszámolási, számlázási gyakorlata mindenben megfelel a jogszabályoknak.



Tóth Bertalan szerint ha ez így lenne, nem kaptak volna a fogyasztók tízezrei brutális számlákat.



Példaként említette, hogy annak a fogyasztónak, akinek a teljes havi fogyasztása után 767 forintos köbméterenkénti árat számlázott ki az MVM és így 139 ezer forintos számlaösszeg jött ki, csak 39 ezer forint lett volna a számlája a tényleges, időszaki versenypiaci árak alapján. Hozzátette: az MVM mégis arról tájékoztatta a rezsiboxban, hogy versenypiaci körülmények között 184 ezer forint lenne az ár.



A szocialista politikus vitatta az MVM azon állítását, hogy a számlákat az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló jogszabályok szerint állítja elő, ami alapján egy köbméter gáz ára 1020 forint.



A képviselő elmondta, a jogszabályok szerint a rezsiboxban feltüntetett értéket a földgáz versenypiaci ára alapján kell kiszámolni. Kifejtette, egy köbméter földgáz tőzsdei ára hónapok óta 150 forint körül mozog, a rendszerhasználati díjak 35 forintra jönnek ki köbméterenként, ez így nettó 185 forint. 27 százalékos áfával számolva 235 forint és nem 1020 forint egy köbméter gáz ára - részletezte.



Tóth Bertalan úgy összegzett, joggal várható el, hogy a közpénzekkel gazdálkodó és közszolgáltatási feladatot is ellátó állami földgázkereskedő, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ne éljen vissza az emberek, cégek bizalmával, ne csapja be őket a saját haszonszerzése érdekében, hanem tartsa be a jogszabályokat és valós információkat adjon át a számlákon, akkor is, ha a hazugságok terjesztésével a kormány érdekeit szolgálná.