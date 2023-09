Illegális bevándorlás

Bakondi: bebizonyosodott, hogy kerítés nélkül nem lehetséges a belső biztonság megteremtése

Az utóbbi időkben elhangoztak olyan nyilatkozatok az Európai Unió vezetői részéről, miszerint szükség van kerítésre a határokon. 2023.09.04 13:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mostanra bebizonyosodott, hogy műszaki határzár nélkül nem lehetséges egy ország belső biztonságának megteremtése és veszélyes emberek bejutásának megakadályozása - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György elmondta, az utóbbi időkben elhangoztak olyan nyilatkozatok az Európai Unió vezetői részéről, miszerint szükség van kerítésre a határokon, és számos ország bele is kezdett a kerítésépítésbe.



Bebizonyosodott ugyanis, hogy a 2015-ben kidolgozott magyar megoldás, a műszaki akadályrendszer nélkül nem lehet feltartóztatni nagy tömegekben érkező illegális határátlépőket - jelentette ki a főtanácsadó.



Bakondi György szólt arról is, hogy a migránsok elkezdték kerülni a szerb-magyar határt, és inkább Románia, valamint Horvátország és Szlovénia felől próbálkoznak.



Új jelenségnek nevezte, hogy az embercsempészek nagy csoportokat, 120-180, vagy akár több mint 200 embert "dobnak át" a határon, ahol már szintén várják őket embercsempészek, hogy gyorsan beljebb tudják juttatni őket az országba.



Idén eddig több mint 110 ezer hatérsértőt és 760 embercsempészt fogtak el - tette hozzá a főtanácsadó.



Bakondi György azzal kapcsolatban, hogy Szerbia északi részén egyre gyakoribb a "fegyverropogás", és már kávézók vendégeire is rátámadtak az embercsempészek, azt mondta, az embercsempészbandák között régóta vannak összetűzések, de eddig inkább külterületen zajlottak az összecsapások, mostanra azonban egyre gyakrabban lakott területen is sor kerül ezekre.



Véleménye szerint az embercsempészek meg akarják félemlíteni a lakosságot, hogy ne lépjenek fel ellenük, ne tegyenek bejelentést róluk a rendőrségen.