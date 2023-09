Oktatás

Több a diák, konténertantermekkel bővült egy orosházi általános iskola

Már volt nem elegendő a rendelkezésre álló 25 tanterem, új oktatási helyiségek építésére pedig nem volt forrás. 2023.09.04 11:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elkezdődött a tanítás egy kéttannyelvű orosházi általános iskola újonnan létesített konténertantermeiben is. Új oktatási helyiségek építésére nem volt forrás, ezért döntött az iskola fenntartója, az Orosházi Református Egyházközség a konténerek megvásárlásáról.



Víghné Pintér Lilla, az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az MTI-nek elmondta, bár 2011-ben csökkent az iskolába járók létszáma, az utóbbi években egyre több kisdiákot íratnak be hozzájuk. Az intézményben két nyolcadikos osztály van, a többi évfolyamon három párhuzamos osztállyal működik az iskola - tette hozzá.



Mivel angol-magyar nyelven zajlik az oktatás, az előírásoknak megfelelően csoportbontásban kell tanítani bizonyos tantárgyakat, "így lényegében egy osztálynak két tanterem kell" - ismertette az igazgató. Az alsó tagozaton a rajzot, a technikát és a testnevelést; felsőben a civilizáció, a történelem és a számítástechnika tantárgyat kell külön-külön csoportban tartani - fűzte hozzá.



Közlése szerint emiatt egy ideje már volt nem elegendő a rendelkezésre álló 25 tanterem, új oktatási helyiségek építésére pedig nem volt forrás, ezért döntött az iskola fenntartója, az Orosházi Református Egyházközség a konténerek megvásárlásáról.



A konténerek telepítése a múlt év őszén kezdődött meg és az idén nyáron fejeződött be. Az új egységben három, egyenként 56 négyzetméteres tantermet, egy tanári szobát, folyósót, mosdókat és egy raktárat alakítottak ki. A tantermek - ahol a három másodikos osztály kezdte meg a tanévet - hűtő-fűtő klímával, redőnyökkel, elektromos fűtéssel felszereltek, energiatakarékosak.



Az iskolát csaknem 130 éve alapították, 2011 óta tartja fenn a református egyház. Akkor indult az első magyar-angol két tanítási nyelvű osztály. Jelenleg 23 osztályba 514 diák jár, akiket 57 pedagógus tanít.