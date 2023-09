Tanévkezdés

Kétezer rendőr vigyáz a tanulók és a közlekedők biztonságára az új tanév kezdetén az iskoláknál

A rendőri jelenlét fontos ezekben a napokban, mert biztonságérzetet nyújt a diákoknak és más közlekedőknek is - mondta Rétvári Bence. 2023.09.04 10:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Országszerte kétezer rendőr teljesít szolgálatot az új tanév első napjaiban, segítve a megnövekedett forgalomban a fiatalok biztonságos eljutását az iskolába, illetve onnan haza - közölte hétfőn Csepelen, sajtótájékoztatón a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.



A közelmúltban felújított Jedlik Ányos Gimnáziumnál tartott sajtóeseményen Rétvári Bence kiemelte: fontos az Iskola rendőre program, mert az embereknek a tanévkezdés, a nyári szünet után újra meg kell szokniuk, hogy ősz van, és a korábbinál nagyobb a forgalom.



A rendőri jelenlét fontos ezekben a napokban, mert biztonságérzetet nyújt a diákoknak és más közlekedőknek is - tette hozzá.



Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti alaptanterv része alsó és felső tagozatban is a közlekedési ismeretek bővítése.



Szécsi Tibor, a Budapesti Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési és közlekedési osztályának vezetője elmondta: felmérték, hogy a fővárosban melyek a közlekedés szempontjából leginkább veszélyeztetett iskolák, ezeknél egy hónapig lesznek jelen a rendőrök.



A tanintézményekben kihelyezték az adott iskola rendőrének nevét, elérhetőségét; az alezredes azt kérte, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal.



Szécsi Tibor felhívta a figyelmet arra is: komoly veszélyforrás manapság, hogy sokan fülhallgatóval, a telefonjaikat figyelve közlekednek, így nem észlelik a forgalom zaját.



Németh Szilárd, Csepel kormánypárti országgyűlési képviselője a sajtóeseményen megköszönte a rendőrség közlekedéssel, annak biztonságával foglalkozó munkatársainak erőfeszítéseit, illetve azt, hogy a XXI. kerületben kiemelten kezelik ezt a kérdéskört.



A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy Csepelen több helyen megváltozott a közúti közlekedés rendje, ezért az emberek türelmét, megértését és együttműködését kérte.