A tornatermet is Orbán-bölcsességekkel dekorálták a felújított csepeli gimnáziumban

2023.09.04 06:57 ma.hu

Az iskola igazgatója azt mondta a Szeretlek Magyarország című portálnak, hogy ő is csak akkor szembesült ezzel, amikor már felszerelték. Őt is aggasztaja a felirat, amiről egyelőre nem derült ki, kinek a megbízásából helyezték ki. Az állami gimnáziumban kápolna is épült. A DK szerint ott ennek sincs helye.