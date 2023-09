Ukrajnai háború

Magyarországi iparkamarai segítség érkezett a beregszászi járási Bátyúba

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), valamint a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK), 13 millió forint értékű humanitárius segélyt adott át a beregszászi járási Bátyú község önkormányzatának a kistérségben élő belső menekültek és a helyi rászorulók megsegítése céljából vasárnap.



A segélyszállítmányt az ukrajnai partnereknek a Záhony-Csap közúti határátkelő közelében kialakított humanitárius központban átadó Nagy Elek, a BKIK elnöke elmondta, hogy örömmel csatlakoztak a Pest vármegyei kamara Kárpátalját támogató kezdeményezéséhez. Ennek természetesen érzelmi okai is vannak, hiszen a térségben sok magyar él, emellett fontos a gazdasági kapcsolatok fejlesztése, ami a háború befejezését követően elsődlegessé válik - fogalmazott.



Nagy Elek aláhúzta: azért nem valamely karitatív szervezet bevonásával juttatták el a humanitárius segítséget Kárpátaljára, mivel a most kiépülő személyes kapcsolatok alapozhatják meg a sikeres együttműködést a jövőben.



Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke kiemelte, hogy a két ország között, különösen Kárpátalja és Magyarország vonatkozásában a háború ellenére jelenleg is számos közös projekt valósul meg. Ezek között kiemelte a Beregszász közelében, Makkosjánosiban határon átnyúló program keretében épülő hulladékfeldolgozó üzem kivitelezését, amely hozzájárul a Tisza környezetének védelméhez.



A most célba juttatott segélyről elmondta, hogy az a BKIK felajánlásából tartós élelmiszert, higiéniai és tisztítószereket tartalmaz, mintegy tízmillió forint értékben. A Pest vármegyei kamara pedig konyhabútorokat, vendéglátóipari konyhai berendezéseket hozott a bátyúi menekültszálló felszereléséhez, amelynek az összértéke körülbelül hárommillió forint.



Lokita István, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás elnökhelyettese az újabb humanitárius szállítmányt megköszönve kiemelte, hogy a folyamatosan érkező magyarországi segélyek nagyban megkönnyítik a menekültek ellátásával kapcsolatos, önkormányzatokra háruló feladatok megoldását.



A szervezőként és lebonyolítóként közreműködő Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Gelb Sándor kifejtette: reméli, hogy a többi iparkamara is csatlakozik a segélyakciókhoz. Azt is közölte, hogy várhatóan két héten belül egy mentőautóból és különböző egészségügyi eszközökből álló szállítmányt juttatnak el Odesszába.