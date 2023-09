Családpolitika

Hornung Ágnes: a kormány a háborús időkben is fenntartja a családok támogatását

A kormány a háborús idők ellenére is fenntartja és megvédi a családok támogatását - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára pénteken a hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban.



Hornung Ágnes a 2023/24-es iskolai tanévkezdés alkalmából úgy fogalmazott, hogy ez a támogatás az iskolás gyermekeket nevelő szülők számára különösen nagy segítség.



Elmondta, hogy minden nappali alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanuló számára ingyenesen biztosítják a tankönyveket, míg a legalább háromgyermekesek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, illetve a tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelők ingyenes, vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülhetnek.



Kiemelte, hogy a családok és a pedagógusok a most kezdődő új tanév során is számíthatnak a Nemzeti Tehetség Programra, amelynek keretében az eddigi támogatások mellett Köbüki néven új tehetséggondozó tanári ösztöndíjat indítottak.



Az államtitkár további segítségként említette, hogy az Erzsébet-táborok a tanév során is rendelkezésre állnak.



Ennek keretében Zánkán ősszel és tavasszal osztálykirándulásra várják az általános iskolás diákokat és lesznek táborok a karácsonyi időszakban is - ismertette Hornung Ágnes.