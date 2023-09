Oktatás

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: indul a honvédelem tantárgy próbaoktatása

A kötelező képzés lehetőséget teremt arra, hogy a diákokban erősítsék a honvédelem fontosságát, a hazaszeretetet és a hazafias gondolkodást. 2023.09.01 09:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Indul a honvédelem tantárgy próbaoktatása - közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-vel.



"Szeptembertől hat középiskolában, heti egy tanórában indul a honvédelem tantárgy próbaoktatása" - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tárca közleménye szerint.



A tárca vezetője elmondta, hogy a Belügyminisztérium, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium közreműködésével kiválasztott intézményekben kezdődő kötelező képzés lehetőséget teremt arra, hogy a diákokban erősítsék a honvédelem fontosságát, a hazaszeretetet és a hazafias gondolkodást.



A miniszter arról is tájékoztatott, hogy az országban hat intézményben a 9. és a 11. évfolyamban kezdődik meg a honvédelem tantárgy próbaoktatása.



A szakképzési és a köznevelési intézményekben heti egy tanórában induló kötelező képzés lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok általános ismereteik mellett egy átfogó képet kapjanak a magyar honvédelemmel összefüggő alapfogalmakról, a honvédelem rendszeréről, a haderőnemekről és a haditechnikai eszközökről - tette hozzá.



A hét témakörre bontott képzés során a diákok olyan hasznos tudás birtokába juthatnak, mint az elsősegélynyújtás, a térkép- és tereptani ismeretek, a lőelmélet, valamint hazánk kiemelkedő katonai múltjával is megismerkedhetnek - írta a tárcavezető.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az évi 36 órás tananyag összeállításánál fontos szempont volt, hogy az elméleti oktatás mellett a gyakorlati ismeretekre is hangsúlyt fektessenek.



Alapos felkészítést követőn az oktatók pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani képzése lezajlott, így szeptember elsejétől a kiválasztott katona-oktatók egyenruhában jelennek meg a programban részt vevő intézményekben.



Az érintett iskolák már megkapták az újonnan szerkesztett tankönyveket is - fűzte hozzá.



A tárca mindig jelentős szerepet vállalt a hazafias és a honvédelmi nevelés támogatásában, a honvédelem tantárgy pedig kulcseleme annak, hogy a felnövekvő generáció tagjai tisztában legyenek a hazaszeretet fogalmával és annak fontosságával - hangsúlyozta a miniszter.