Hornung Ágnes: több mint 130 ezren nyaralhattak az Erzsébet-táborokban

Fotó: MTI/Katona Tibor

Több mint 130 ezren kapcsolódhattak ki az Erzsébet-táborokban a szünidőben - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön Zánkán.



Hornung Ágnes úgy fogalmazott: a kormány a családtámogatások egyik különleges elemének tekinti az Erzsébet-táborokat, amelyek egyrészt leveszik a nyaraltatás terhét a szülőkről, másrészt élményeket nyújtanak a részt vevő fiataloknak.



Tájékoztatása szerint csak Zánkán és Fonyódligeten június 18-tól augusztus végéig 35 ezren táborozhattak, köztük négyezer határon túli gyermek is érkezett a Balatonhoz.



A zánkai táborhelyen rendezett családi Erzsébet-táborokban idén nyáron mintegy kétezer család vehetett részt, míg a Madarasi Hargitánál az erdélyi Erzsébet-táborban a nyár végéig 1500-an kapcsolódhattak ki.



Az élményterápiára épülő gyógyító táborokban nyáron mintegy 1500 gyermek vett részt, és a diabétesz, a gyógyító, valamint a családi táborokban együtt csaknem 1300 cukorbeteg gyermek is üdülhetett.



Az ottalvós programok mellett a gyermekek lakóhelyén rendezett nyári napközis táborokat tíz héten át, több mint 900 intézmény részvételével, mintegy 650 településen, 88 ezer résztvevővel tartották meg.



Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke beszámolt a 2017 óta megvalósított európai uniós projekt eredményeiről, amely hét év alatt 13,5 milliárd forint összegű többletforrást biztosított a balatoni táborok szervezéséhez, a programok bővítéséhez és fejlesztéséhez, valamint infrastrukturális beruházásokhoz.



A zánkai táborban a projekt részeként "lídósították" a strandszakaszt, felújítottak négy teniszpályát, három strandröplabda-pályát, egy röplabdapályát, három kosárlabdapályát és négy kézilabdapályát, továbbá a tábori stadion futóköre és focipályája is megújult.



Létrehoztak egy ügyességi pályát és KRESZ-parkot, a strandon és a szálláshelyek környékén modern játszótereket, illetve street workout-pályát is. Kialakítottak olyan játszóteret, amelyet a fogyatékossággal élők is tudnak használni, illetve a tábori főteret a szállások környékével összekötő akadálymentes rámpát is építettek.



A fonyódligeti táborban megújult a kosárlabdapálya és a két kézilabdapálya, megduplázták a strandröplabda-pályák számát, korszerű atlétikai pályát, petanque-pályát, kalandparkot, valamint mászófalat alakítottak ki. Emellett játszóterek is épültek a szállások között.



A fejlesztések közül Hornyák Tibor kiemelte a mindkét tábor területére telepített, eligazodást segítő táblákat, térképeket és infografikákat. Méltatta a 350 szezonális tábori animátor munkáját, akiknek a képzését az alapítvány végzi, már akkreditált felnőttképző intézményként.

Az alapítvány tájékoztatása szerint az Erzsébet-táborok ősszel is folytatódnak. Zánkára szeptemberben háromnapos, kétéjszakás osztálykirándulás jellegű táborokba több mint 17 ezer résztvevőt várnak, és ősszel folytatódnak a családi Erzsébet-táborok is.



A gyógyító táborokba december elejéig mintegy 700 beteg és gyógyuló gyermek érkezhet, Erdélyben pedig erdélyi magyar gyermekeket látnak vendégül háromnapos, kétéjszakás turnusokban.