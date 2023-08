Egészségügy-fejlesztés

Rétvári Bence: csökkenti a várakozási időket az új járóbeteg-időpontfoglalási rendszer

A folyamatok gördülékenyebbé tételével jelentősen csökkenhetnek a várakozási idők a járóbeteg-ellátásban - jelentette ki a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára az országos elektronikus járóbeteg-időpontfoglalási rendszer bevezetéséről tartott keddi sajtótájékoztatón, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben.



Rétvári Bence kiemelte: az elmúlt években a kormány komoly erőfeszítéseket tett a járóbeteg-ellátás színvonalának emelése érdekében. Ennek jegyében 54 járóbeteg-szakrendelőt korszerűsítettek és 23 új létesítmény épült.



A fejlesztésekre azért is volt szükség, mert a legnagyobb forgalom a járóbeteg-rendelőkben van: a koronavírus-járvány előtt országosan csaknem 70 millió, azóta 50-55 millió beteglátogatást regisztráltak itt évente - tette hozzá.



A felújítás és korszerűsítés mellett azonban a szervezettség javítása is fontos szempont, hiszen ezzel használható ki optimálisabban az orvosok és az ápolók rendelési ideje, rövidítve ezzel a várólistákat - közölte az államtitkár. Ezt a célt szolgálta a digitális platformra, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térre (EESZT) épülő országos, egységes járóbeteg-időpontfoglalási rendszer kialakítása, amelyet országszerte fokozatosan 90 rendelőben vezetnek be - mondta az államtitkár.



Hangsúlyozta: a rendszer próbaverzióját korábban az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI) már bemutatták, ám "élesben" most, Hatvanban debütál. Lényege, hogy az intézmény informatikai rendszere közvetlen összeköttetésben az EESZT-vel telefonos ügyfélszolgálaton keresztül fogadja a betegek időpontigénylését, majd nyomon követi az ellátás fontosabb mozzanatait.



A folyamat átláthatósága a továbbiakban a rendszer finomhangolását, továbbfejlesztését is segíti - tette hozzá.

Rétvári Bence jelezte: a rendszert a betegek az Egészségablak alkalmazáson keresztül tudják követni, amelyet eddig több mint 2,3 millióan töltöttek le.



A tervezett fejlesztések egyik fontos iránya, hogy a későbbiekben az időpontfoglalásban a háziorvosok is tudjanak segíteni, illetve azt a betegek az Egészségablak alkalmazáson keresztül önállóan is megtehessék - mondta az államtitkár.



Tóth Tibor, az országos járóbeteg-fejlesztési projekt orvosszakmai vezetője az eseményen arról beszélt: legfőbb céljuk egy a korábbi időszakhoz képest új, egységes működési rend kialakítása. Ez lehetővé teszi azt is, hogy az ország minden járóbeteg-ellátó intézményében azonos feltételek mellett vehessenek igénybe egészségügyi szolgáltatásokat az érintettek.



A jelentős beruházást igénylő fejlesztés része a rendszer működtetéséhez szükséges eszközök megvásárlása és üzembe helyezése is - közölte.



Tóth Tibor azt mondta, a magyar egészségügy szakmai munkája európai összehasonlításban is kimagasló és elismert, ezért ez a projekt a szervezettségre helyezi a hangsúlyt, így a betegellátás folyamatának optimalizálásával összességében az egészségügy egészének jobb működését, valamint a betegbiztonság és -elégedettség növekedését eredményezi.