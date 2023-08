Energiaválság

EM: Brüsszel várja el a napelemes bruttó elszámolás bevezetését

Brüsszel várja el a napelemes bruttó elszámolás bevezetését; a brüsszeli rendelkezések a jövő évtől kötelezik a tagállamokat a bruttó elszámolás bevezetésére. A brüsszeli irányelvnek megfelelő magyarországi szabályozási tervek finomhangolása folyamatban van, a témában további egyeztetések várhatók - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden az MTI-vel.



Kiemelték, a kormány az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is támogatja a családokat abban, hogy saját fogyasztásukat részben környezetbarát napelemes rendszerek telepítésével fedezzék. A híresztelésekkel szemben a már megvalósult és az újabb beruházások az elkerülhetetlen változások jövő évi életbe lépése után is megtérülnek a háztartások számára - tették hozzá.



A közlemény szerint a 2024. január elsejétől hatályos uniós rendelkezésekhez igazodó hazai szabályozás fő elemei a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tavalyi döntései nyomán már eddig is ismertek voltak. Finomhangolásukon a megvalósult vagy megkezdett fejlesztésekben érintett családok érdekeit figyelembe véve dolgozik az Energiaügyi Minisztérium. Az előkészületben lévő változások lehetővé teszik valamennyi beruházás megtérülését, a szakmai egyeztetések folytatódnak.



Rámutattak, hogy a napelemek elterjedését az elmúlt években számtalan módon és eszközzel támogatta, ösztönözte a kormány. Ennek is köszönhető, hogy az ipari és lakossági napenergiás kapacitások minden várakozást meghaladó ütemben bővültek Magyarországon. A tavalyi rekordévben mintegy 1100 megawatt új teljesítmény épült ki, idén már az első nyolc hónapban ennél több kapacitás csatlakozott a hálózatra.



Párhuzamosan zajlik az új háztartási napelemes rendszerekre októberben elrendelt átmeneti betáplálási korlátozás alapos felülvizsgálata. Az ideiglenes zárolás alól felszabadítható körzetekről szeptemberben várható bejelentés. A kormány 160 milliárd forint összértékben támogat hálózatfejlesztési beruházásokat az ország minden részében, amelyek jórészt az időjárásfüggő megújulók további térnyerését segítik elő.



A hazai energiapolitika elsősorban a tiszta atomenergiára és napenergiára alapoz az energiafüggetlenség megteremtése, a biztonságos áramellátás és a klímacélok teljesítése érdekében. A kormány ennek jegyében a családok számára is minden támogatást meg kíván adni a napelemes rendszerek megtérülő telepítéséhez - olvasható a minisztérium közleményében.