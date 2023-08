Energiaválság

Párbeszéd: 'átverte' a kormány a napelemet telepítő családokat

A Párbeszéd-Zöldek szerint a kormány "átverte" a napelemet telepítő családokat az elszámolás megváltoztatásával.



Tordai Bence, az ellenzéki párt társelnöke, országgyűlési képviselője keddi online sajtótájékoztatóján közölte: kétszázezer magyar családot "átvert és megkárosított a Fidesz-kormány", kétszázezer olyan családot, amely felelős döntést hozott, időt, energiát és pénzt tett abba, hogy a zöld energiafordulat, a zöld energiaforradalom Magyarországon is valóság legyen.



A gyerekeink jövőjébe, a klímaváltozás elleni harcba ruháztak be, de "a kormány nagyon csúnyán átverte őket" - fogalmazott a politikus.



Kiemelte: a hétvégén egy TikTok-videóban bejelentette az energiaügyi miniszter, hogy amit eddig megígértek ezeknek a családoknak, hogy a következő tíz évben az éves szaldó elszámolás szerint számlázhatnak, azt átírják havi elszámolásra, ami hatalmas veszteséget jelent a napelemet telepítő családoknak.



A képviselő hangsúlyozta, ezek a családok jó döntést hoztak, de hibáztak abban, hogy "bíztak a kormány ígéretében".



Tordai Bence közölte: az lenne a normális, ha a zöld energiaforradalom jegyében mindent megtennének azért, hogy sokan álljanak át a megújuló energiákra és minél kevesebb energiát használjunk fel, azonban Magyarországon ennek az ellenkezője zajlik.



Hiába írta bele 2010-ben a Fidesz a választási programjába, hogy minden akadályt el kell hárítani a megújuló energiák terjedése elől, ennek éppen az ellenkezője történik - vélekedett.



Megjegyezte: továbbra is érvényben van a napelemadó, a szélerőmű-tilalom, és most már "az energiafordulatba beszálló családokat is megsarcolják".



Kitért arra: január elsejétől szeretnék ezt az új szabályozást bevezetni, és addig még van lehetőség arra, hogy olyan társadalmi nyomásgyakorlás alakuljon ki, amely eltéríti a kormányt ettől a szándékától.