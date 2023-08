Honvédelem

HM: szeptember 11-ig lehet jelentkezni a Lynx-programra

A frissen rendszerbe álló legújabb csúcstechnológia mellé a megfelelő személyi állomány toborzására is szüksége van a megújuló Magyar Honvédségnek. 2023.08.28 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Emelt összegű illetménnyel és egyszerűsített belépési folyamattal várja a fiatalok jelentkezését a Lynx (Hiúz) típusú páncélozott harcjárművel felszerelt lövész zászlóaljba a Magyar Honvédség, a programra szeptember 11-ig lehet jelentkezni - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) hétfőn az MTI-vel.



A HM közleményében felidézte: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter korábban arról beszélt, a frissen rendszerbe álló legújabb csúcstechnológia mellé a megfelelő személyi állomány toborzására is szüksége van a megújuló Magyar Honvédségnek.



Hozzátették: a Magyar Honvédség várja azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik "egy valóban értelmes és fontos, nehéz fizikai és szellemi kihívást jelentő mesterségben, a katonaszakmában akarják kipróbálni magukat".



A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Hiúz páncélozott harcjárművel felszerelt lövész zászlóaljába kiemelt bérezéssel várnak a Lynx harcjárművekre vezetőket és toronylövészeket, valamint az ezekkel a járművekkel szállított lövész katonákat - írták.



A közleményben idézték Molnár Zsolt ezredest, a gyalogdandár parancsnokát, aki a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn arról beszélt, a program mindenkinek szól, aki elhivatott a haza szolgálatában, és egy új, modern haditechnikával kíván dolgozni. Az ezredes a műsorban arról is beszélt, szeptember közepén megkezdik a felkészítést az új eszközökre.



A tárca közölte azt is, a belépő katonák kezdő illetménye havi bruttó 737 ezer forint lesz, ami a 25 év alattiak számára akár nettó 600 ezer forint is lehet. Az illetmény emelése a zászlóalj egész állományát érinti.



A Honvédelmi Minisztérium közleményében felhívta a figyelmet arra: a programba az iranyasereg.hu oldalon lehet jelentkezni. Aki felvételt nyert, annak szeptember 11-én kell megjelennie Hódmezővásárhelyen a Kinizsi-dandárnál, ahol az egészségügyi vizsgálatot követően hároméves szerződést tud kötni, a kiképzés pedig szinte azonnal elindul.



A HM emlékeztetett arra: 2029-ig 218 Hiúz harcjármű kerül a honvédség állományába, ebből az első 46 a Rheinmetall németországi gyárában készül, a további 172 már a magyarországi gyárból kerül ki.



A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként augusztusban Zalaegerszegen átadták a harci járműveket gyártó üzemet, tesztpályát és kísérleti csarnokot is. Ez azt jelenti, hogy Közép-Európában egyedülálló módon a gyártás és a kutatás-fejlesztés egy helyen valósul meg - írta a tárca.