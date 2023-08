Erőszak

A Mi Hazánk egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel egy körözött vietnámi vendégmunkás elfogásáért

Egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánl fel a Mi Hazánk Mozgalom, hogy segítse egy szexuális erőszak miatt körözött vietnámi vendégmunkás elfogását - jelentette be a párt alelnöke vasárnap Budapesten sajtótájékoztatón.



Novák Előd azt mondta, hogy a "kormány által is elismert migránsbűnözésnek" két fajtája van: az egyik a "cigánybűnözés", a másik pedig a "most kialakuló vendégmunkás-bűnözés".



Megerősítette, hogy a Mi Hazánk tüntetést szervez augusztus 29-én a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet Venyige utcai épülete elé.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság a napokban elrendelte egy vietnámi vendégmunkás letartóztatását szexuális erőszak gyanúja miatt - mondta a politikus.



Hozzátette: a rendőrség egyelőre sikertelenül körözi a férfit, ezért a Mi Hazánk egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel az elkövető minél gyorsabb megtalálásért.