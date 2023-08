Belügy

MSZP: a magyarok sokat dolgoznak és nagyon keveset keresnek

Az MSZP szerint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kereseti, foglalkoztatási és munkanélküliségi adatai arról tanúskodnak, hogy a magyarok sokat dolgoznak, nagyon keveset keresnek és nagyon rosszul élnek - erről Korózs Lajos, az ellenzéki párt alelnöke beszélt pénteki, online sajtótájékoztatóján.



Az MSZP-s politikus szerint a KSH elmúlt két napban nyilvánosságra hozott kereseti, foglalkoztatási és munkanélküliségi adatsora megadja a választ arra, hogy miért rosszkedvű a magyar társadalom. Nagyon rossz a gazdaság teljesítménye, "borzasztóan alacsonyak" a fizetések, magas az infláció, gyengül a szociális biztonság, bizonyos közszolgáltatások elérhetetlenek, az egészségügy és a közlekedés az maga a káosz - sorolta kritikáit.



Hozzátette: a medián kereset nettó 312 ezer forint, a reálkereset pedig folyamatosan csökken, ebben a hónapban 3,4 százalékkal, így a magyarok többségének "Európa egyik legrosszabb fizetéséből kell a legmagasabb áfát megfizetni".



Arra is felhívta a figyelmet, az iskolai tanév kezdetére a tanszerek 20,4 százalékkal, a tankönyvek közel 40 százalékkal, az iskolai étkezés pedig 33,6 százalékkal drágult.







Korózs Lajos arra is kitért: a foglalkoztatási és a munkanélküliségi adatok regionálisan nagy eltérést mutatnak, nagy a munkanélküliség az Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon is.



Az MSZP szerint magas színvonalú oktatásra, közszolgáltatásokra és felnőttképzésre van szükség, valamint tisztességes fizetéseket kell biztosítani, amiből gond nélkül meg lehet élni, mert most "a magyarok nagyon sokat dolgoznak, nagyon keveset keresnek, nagyon rosszul élnek, és sajnos korán meg is halnak" - összegzett.