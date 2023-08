Diplomácia

Az ukrajnai békét szolgáló erőfeszítésekről egyeztetett Novák Katalin a Vatikánban

Magyarországról terjedjen el a béke üzenete a háborútól sebzett Európában - jegyezte be Ferenc pápa az áprilisi magyarországi látogatását megörökítő albumba, melyet Novák Katalin adott át neki vatikáni találkozójukon pénteken.



A katolikus egyházfő és az államfő négyszemközt, spanyol nyelven negyvenöt percig beszélt egymással.



A pápa könyvtárszobájában tartott találkozó a negyedik volt Ferenc pápa és Novák Katalin között év eleje óta, a második vatikáni magánaudiencia.



A megbeszélés fő témája a háború, és a béke útjának megtalálása volt - közölte a Sándor-palota az MTI-vel. A felek egyetértettek abban, hogy közösen kell dolgozni a "mielőbbi, hosszú távon fenntartható béke elérése érdekében".



Ferenc pápa és Novák Katalin arról is egyeztetett, mit tudnak közösen tenni az Ukrajnából Oroszországba szállított gyermekek hazatérése érdekében. Beszéltek a hagyományos családi értékek melletti kiállásról és a gyermekek védelméről.



Ferenc pápa ismételten köszönetet mondott magyarországi látogatásáért. Novák Katalin úgy vélte, a hazánkban tett apostoli látogatás nem csak három napig tartott, hanem annak generációkon átívelő hatása van.



Ferenc pápa és az államfő találkozása újabb állomásnak számított a Vatikán Állam és Magyarország szorgalmazta párbeszédben az ukrajnai béke elérése érdekében: Ferenc pápa a magyarországi látogatása utáni visszaúton jelentette be, hogy békemissziót indít, melyet Matteo Zuppi bíborosra bízott, aki az utóbbi hetekben Kijevben, Moszkvában és Washingtonban tárgyalt.



Novák Katalin többek között beszámolt a Kárpátalján és Kijevben tett látogatásáról. Az államfő a Krimi Platform csúcstalálkozóján jelentette be, hogy következő állomása Ferenc pápánál lesz és vázolta azt a békeüzenetet, melyet most személyesen továbbított az egyházfőnek.

Az államfő ajándékként egy Kárpátaljáról származó ikont adott át a pápának, melyen Szűz Mária kézben tartja a gyermek Jézust. Emellett a magyarországi zarándokhelyeket bemutató kötetet, valamint egy albumot is átadott a pápa magyarországi látogatásáról. Az album egy példányába Ferenc pápa dedikációt írt, megköszönve a magyarországi látogatására emlékeztető kötetet.



"Magyarországról terjedjék el a béke üzenete a háborútól sebzett Európában" - írta Ferenc pápa, aki áldását adta, és ismételten egységet és testvériséget szorgalmazott a világban.



Novák Katalin és a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros megbeszélésén is központi téma volt az ukrajnai háború befejezése és az ország humanitárius helyzete - közölte a vatikáni sajtóközpont. Szó volt a vallásszabadság kérdéséről, valamint a világban üldözött keresztények helyzetéről, valamint olyan közös érdekeltségű témákról, mint a család és a keresztény értékek.



A megbeszélésen részt vett Miroslaw Wachowski, a szentszéki államtitkárság külpolitikai államtitkára.