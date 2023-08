Kormány

Gulyás Gergely: Magyarország indítványozza az ukrán gabonatermékek uniós behozatali tilalmának meghosszabbítását

Ha elutasító választ kapnak, újra ugyanazokat a nemzeti intézkedéseket vezetik be, amelyeket az uniós tilalom előtt alkalmazott Magyarország, Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia. 2023.08.24 14:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország indítványozza, hogy az Európai Unió hosszabbítsa meg az ukrán gabonatermékek behozatalának szeptember 15-én lejáró tilalmát - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón.



Gulyás Gergely jelezte: ha elutasító választ kapnak, újra ugyanazokat a nemzeti intézkedéseket vezetik be, amelyeket az uniós tilalom előtt alkalmazott Magyarország, Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia.



A miniszter reményét fejezte ki, hogy sikerül európai szintű megoldást találni, mert "az nem európai szolidaritás, hogy kizárólag az Ukrajnával határos országok mezőgazdaságát teszik tönkre".



Emlékeztetett: miután a háború miatt ellehetetlenült a tengeri szállítási lehetőség, Európa szolidaritási folyosót hozott létre az ukrán gabona behozatalára. Ennek eredménye az lett, hogy a háborút megelőzően érkező mindössze évi 40-50 ezer tonna gabona és olajos növény 2022-ben elérte a 2,5 millió tonnát, 2023-ban pedig havi 250 ezer tonnára nőtt.



A baj ezzel az, hogy az Európai Unió szabályai nem az uniós tagállamok egészét kényszerítették szolidaritásra, hanem kizárólag a szomszédos tagállamokat - értékelt.



Ezért döntött úgy Magyarország Bulgáriával, Lengyelországgal, Romániával és Szlovákiával közösen, hogy lezárja a határait az ukrán gabona előtt. Ezt követően az Európai Unióval folytatott tárgyalások során a bizottság is elismerte e döntés jogosságát, és lehetővé tette a központi uniós gabonaútvonalak felfüggesztését szeptember 15-ig - idézte fel.



Gulyás Gergely sikeresnek értékelte az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lebonyolítását és a Szent István-napi rendezvényeket.



Hangsúlyozta: minden idők leglátványosabb fény- és tűzijátéka volt Magyarországon, minden eddiginél többen vettek részt a Szent István-rendezvénysorozat helyszínein és a közmédia televíziós közvetítésének nézettsége is rekordot döntött.



A háromnapos rendezvénysorozatra - 20 helyszínen száznál is több programra - több tízezer ember látogatott el, a vasárnap esti tűzijátékon pedig sok százezer ember vett részt - ismertette.



A miniszter köszönetet mondott a rendezvények szervezésében résztvevőknek, illetve az ünnep alatt a fővárosban szolgálatot teljesítő közel háromezer rendőrnek, hangsúlyozva, hogy a Magyarországra érkezett nagyszámú külföldi delegáció mellett is fennakadás nélkül, rendben zajlottak a programok.



Kiemelte: nagy sikert aratott az is, hogy Budapesten a Szent István-napi programokon megfizethető áron vásárolhattak meg a kilátogatók bizonyos ételeket és italokat.

A tárcavezető az éppen zajló atlétikai világbajnokság lebonyolítását is méltatta, és úgy értékelt: összességben azt látják, hogy Magyarország képes nagy rendezvényeket jól megrendezni, és a főváros kiváló házigazdája ezeknek a programoknak.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: nagy dolog, hogy több mint 60 ezren látogattak ki augusztus 20-án a Nemzeti Atlétikai Központba. Jelezte: már a 350 ezret is meghaladta az eladott jegyek száma, az utolsó napokra pedig már nem is lehet jegyet kapni.



Nagy sikernek nevezte azt is, hogy több mint 2100 versenyző nevezett, mint mondta, soha ennyi atléta nem vett még részt világbajnokságon, mint most. Gratulált a kalapácsvető Halász Bencének, aki bronzérmet nyert a világbajnokságon.



A miniszter szólt arról is, hogy a kormány minden nehézség ellenére tudja tartani vállalását, hogy még az idei évben egy számjegyűre csökken az infláció, és jó esély van arra, hogy ez ne decemberben legyen, hanem novemberben vagy talán már októberben.



Gulyás Gergely elmondta, a legfontosabb magyar gazdaságpolitikai célt el tudta érni a kormány, így a háborús helyzetben is megvédték a munkahelyeket. Magyarországon továbbra sem a munkanélküliséggel, hanem sokkal inkább a munkaerőhiánnyal kell szembenézni.



Az infláció mérséklésével a kamatokat is csökkenteni tudják - mondta, fontosnak nevezve, hogy újra a hitelezéseknek és így a beruházásoknak tágabb keretet nyitó kamatkörnyezet legyen Magyarországon.



Gulyás Gergely kitért arra is: továbbra is az inflációt meghaladó béremelést akarnak biztosítani, és még az idei évben is jó esély van a reálbér-emelkedésre.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közölte, hogy az ellenőrzött üzletek 10 százaléka követett el jogszabálysértést a kötelező akciózás során.



Elmondta, 10 hét alatt 722 üzletet vizsgáltak a hatóságok, 70 üzletben találtak kifogást, azaz a vizsgált boltok 10 százaléka követett el jogszabálysértést, némelyik többet is, így összesen 102 jogsértést állapítottak meg.



A leggyakoribb probléma az volt, hogy a boltok végrehajtották ugyan, de nem tüntették fel az árcsökkentést, ez az esetek 67 százalékában fordult elő, 28 esetben nem volt elérhető legalább egy akcióköteles termék, öt esetben pedig nem tartották be az előírt akciókat - ismertette a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra közlése szerint a kormányhivatalok eddig 25 millió forint bírságot szabtak ki négy határozat alapján, öt esetben pedig figyelmeztetésben részesítették az üzleteket.



A kormányszóvivő beszámolt arról is, hogy az Gazdasági Versenyhivatal által indított online árfigyelő sikeresen generál árversenyt a boltok között, aminek köszönhetően a honlapon található 62 kategóriából 54-ben átlagosan 6,7 százalékkal csökkentek az árak, a szakemberek szerint ennek köszönhetően 1,8 százalékkal csökkenhetett az élelmiszerinfláció.

Szentkirályi Alexandra elmondta: néhány terméknek az átlagnál is jobban csökkent az ára: az újburgonyának 46 százalékkal, a zöldpaprikának 36 százalékkal, a paradicsomnak pedig 33 százalékkal.



Hozzátette: az elmúlt egy hétben a körte ára 17 százalékkal, a finomliszté mintegy 10 százalékkal, a csirkecombé pedig 7 százalékkal mérséklődött.



Ebből az látszik, hogy a multik indokolatlanul nyerészkedtek és túlárazták a termékeket az elmúlt időszakban - jegyezte meg a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra kitért arra is, hogy az árfigyelő honlapját június elsejei indulása óta 1,2 millió ember látogatta meg, a közeljövőben pedig további fejlesztések várhatók rajta, például elérhető lesz egy szabadon összeállítható bevásárlólista, valamint a jelenlegi 62 kategóriát a fogyasztói visszajelzések és igények alapján bővítik majd.



Gulyás Gergely a béremelésekről szóló döntés konkrét időpontját firtató kérdésre megismételte: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy idén is összességében reálbéremelkedés legyen. Január 1-én lesznek béremelések, de számtalan intézkedést tett a kormány eddig is és továbbra is azon dolgozik, hogy a reálgazdaságban évközbeni béremelések is megvalósulhassanak - mutatott rá. A kormány mint közvetlen munkáltató csak kisebb hatással lehet a béremelkedésekre, mert a munkavállalók 75-80 százaléka még közvetetetten sem áll a kormány foglalkoztatásában - jelezte.



Gulyás Gergely elmondta, Magyarország mindenkivel egyeztet az uniós tilalom megszűnése esetén bevezetendő nemzeti gabonabehozatali tilalomról, különösen a másik négy érintett országgal. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar döntés független a többi ország, így Románia és Horvátország esetleges másféle döntésétől. Megjegyezte, Lengyelország egészen biztosan a magyarral azonos intézkedést vezet be.



Arról, hogy a várakozásokkal szemben továbbra sem került ki Magyarország a gazdasági recesszióból és ennek fényében indokoltnak látják-e a másfél százalékos gazdasági növekedés módosítását, azt mondta: meg akarják várni a harmadik negyedéves adatokat, így októberben dönt majd a kormány erről.



Közölte, az első két negyedév adatai alapján a másfél százalékos növekedés esélye csekély. Nem várták, hogy a második negyedévben alapvetően nagy változás lesz, az egyetlen pozitívum a recesszió mértékének mérséklődése. Azt várták, hogy a második félévben lesz egy beinduló, egyre erősödő növekedés, ezt továbbra is így gondolják. Ennek fényében remélik, hogy a jövő évre tervezett négy százalékos növekedés is tartható lesz - jelezte.



Arról, hogy az idei költségvetés tartható-e, azt mondta, ehhez is kellenek a harmadik negyedéves adatok. Alapvetően nagy bajt nem látnak, a legnehezebb feladat a hiány tartása lesz - közölte.

A miniszter több kérdést kapott az akkugyárakkal és a vendégmunkásokkal kapcsolatban is. Arra a kérdésre, hogy a helyi lakosok az ország több részén is "pánikolnak" a vendégmunkások miatt, azt válaszolta, hogy a vendégmunkások csak szigorú szabályozások szerint jöhetnek Magyarországra, és csak olyan területre, ahol nincs elég magyar munkaerő. A beruházó feladata garantálni azt, hogy a helyiekkel való együttélésben ne jelentsenek problémát a külföldi munkások, de ahol a társadalmi együttélést megzavarják, oda "nem helyes" behozni őket.



Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor miniszterelnök több beszédében is a gazdasági bevándorlás megállításáról beszélt, Gulyás Gergely azt mondta, továbbra is az a kormány álláspontja, hogy a képzettség nélkül, kizárólag a jobb élet reményében érkezőket meg kell állítani, a betöltetlen munkahelyekre, meghatározott időre, nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesett és ellenőrzött közvetítőcégeken keresztül érkező vendégmunkások azonban más kategóriát jelentenek.



A Magyarországon épülő akkumulátorgyárakkal kapcsolatos aggályokra a miniszter azt mondta, az Európai Unió "kitalálta", hogy a belső égésű motorokat ki kell vezetni, ezért ha Magyarországon meg szeretnénk védeni az autóipart, szükség van akkumulátorgyárakra. Ha ezek nem épülnek meg, akkor tíz éven belül elveszíti az ország az autóipart - jegyezte meg.



Kijelentette: minden akkumulátorgyárat és minden gyárat, ahol veszélyes hulladékkal, veszélyes anyagokkal foglalkoznak, és nem tartják be az előírt szabályokat, a hatóságok bezáratnak. Egyetértett azzal, hogy a bírságok megemelésének lehetőségét meg kell vizsgálni.



A széntüzelésű Mátrai Erőmű leállításának határidejéről a miniszter azt mondta, tárgyalnak az Európai Bizottsággal, hogy meghosszabbítható-e a működése, és ha kapnak rá engedélyt, akkor élnének vele, de mindez nagyban függ az energiahelyzettől is.



Gulyás Gergely a gáztározók feltöltöttségéről elmondta, hogy jelenleg 88 százalékon állnak, ami azt jelenti a lakossági fogyasztásra vetítve, hogy 219 téli napra elegendő gáz van.



Az autópálya matricák árának idei emeléséről nincs még döntés - közölte - ez várhatóan szeptember második felében születhet meg. Fő szabály szerint az inflációval szoktak emelni, ezt egyes típusoknál - főleg az évesnél - érdemes megfontolni - tette hozzá.



A miniszter kérdésre közölte, a kormány nem tervezi újabb vasúti vonalak bezárását.



A recski sárlavina ügyében a tárcavezető úgy tudja, még tart a hatósági vizsgálat, egy ilyen bonyolult esetben 4-6 hónap is lehet a közigazgatási eljárás. A vizsgálat eredményének függvényében, ha történt jogsértés, a kormánynak a polgárjog általános szabályai szerint lehetősége van az általa kifizetett előzetes kártalanítást kifizettetni a kár okozójával.



A Budapest Airport ügyében fontos előrehaladás történt és a jó esély van arra, hogy a megegyezés létre is a fog jönni - közölte.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az esetleges pedagógushiányról és a gyömrői iskolakezdés kapcsán felmerülő problémákról közölte: azt várják az oktatási kormányzattól, hogy a tanév mindenhol gond nélkül induljon el.



Ha valahol probléma merül fel, arra az oktatási kormányzatnak megfelelő megoldást kell találnia - rögzítette. A tanárok létszáma Magyarországon összességében elegendő, ilyen értelemben tanárhiány nincs, de bizonyos helyeken és szakokon van, hogy lényegesen nehezebb tanárt találni - mondta.



A közelgő tanévkezdés kapcsán a Lánchíd lezárása és a városszerte kihelyezett közlekedési karók miatti várható közlekedési káoszról azt mondta, az az érzése, hogy kiszámolták, Budapesten kevesebben közlekednek autóval, mint tömegközlekedéssel. Amíg hajlandó valaki Budapesten autóba ülni, addig olyan szabályokat hoznak, hogy meggondolja, meddig képes elviselni a korábbi 30-40 perces utakból lett másfél-kétórás utakat. Értékelése szerint ez helytelen szemlélet.



Az Erasmus-ügyben a kormány várja az Európai Bizottság álláspontját, bár közösségi jogi alapja nincs annak, amit a bizottság kér - közölte a miniszter, aki érhetetlennek nevezte, hogy miért szereti a "brüsszeli bizottság" jobban a cseh vagy a német hallgatókat mint a magyarokat.



Gulyás Gergely arról, hogy az uniós tagországok - így például Lengyelország és Szlovákia - hivatalban lévő vezetői miért nem kaptak meghívást az augusztus 20-i ünnepségekre, azt mondta: Szlovákia és Lengyelország is szövetségesünk, előbbiben csak ügyvezető kormány van, utóbbiban választási kampány zajlik. Itt volt a korábbi osztrák kancellár, a korábbi szlovén, cseh miniszterelnök is - sorolta. Aláhúzta: "szuverén ország vagyunk, azt hívunk meg, akit jónak látunk, most őket láttuk jónak".



A miniszter üdvözölte Novák Katalin köztársasági elnök látogatását Kárpátalján és Kijevben. Mint mondta, örülnek annak, hogy a felek közötti megállapodás kitér arra is, hogy a kárpátaljai magyarságnak az ukrán állam által előidézett jogfosztottságát meg kell szüntetni. Reményét fejezte ki, hogy Ukrajna valóban érdemi lépéseket tesz, hogy visszaállítsa azokat a jogokat, amelyeket az elmúlt években elvett a kárpátaljai magyaroktól.



Hangsúlyozta: az alkotmányos helyzet világos, a külpolitikát a kormány határozza meg, a magyar államot a köztársasági elnök képviseli, szerinte ezt Novák Katalin kiválóan tette a közel elmúlt másfél évben és mostani látogatása során is.

Arra a kérdésre, hogy egyetért-e a kormány az államfő véleményével, miszerint az orosz-ukrán háborúnak a krími félsziget felszabadításával kell véget érnie, azt mondta: a kormány mindig is világos álláspontot képviselt, elítélte a Krím annexióját és az orosz agressziót is, hiszen mindkét tett a nemzetközi jog megsértése. Ugyanakkor - tette hozzá - az elmúlt évtizedek azt mutatják, hogy a nemzetközi jog tiszteletben tartása relatív, mert az erősek mindig relativizálják. Mi az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások pártján állunk - jelentette ki.



A minisztert azokról a hírekről is kérdezték, amelyek szerint Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz zsoldos magánhadsereg alapítója is rajta volt azon a magánrepülőgépen, amely szerdán lezuhant Oroszországban. Gulyás Gergely azt mondta: nincs plusz információjuk az esetről, és nem tud hivatalos kormányzati álláspontról beszámolni.



Kifejtette: a háborúnak mindig az a következménye, hogy rendkívül sok fegyver kerül a harcoló felekhez és a konkrét esetben ez irreguláris csatokat is jelent, ennek pedig mindig van kockázata. Ugyanakkor - folytatta - nem hiszi, hogy ez a térséget vagy Oroszországot destabilizálná.



A nigeri helyzet Magyarországra és Európára gyakorolt közvetlen negatív hatását a migrációban jelölte meg, kiemelve, hogy ezért érdekük ennek a térségnek a stabilitása. Jelezte azt is: augusztus 2-án sikeresen evakuáltak egy magyar állampolgárt a tripoli és római nagykövetség koordinálásával az afrikai országból.



Beszámolt az aktuális migrációs adatokról is, amelyeket aggasztónak nevezett. Kifejtette: január 1-től augusztus 22-ig napi átlagban 420-an kíséreltek meg Magyarországra jönni.



Gulyás Gergely arról is beszélt: tudomása szerint eljárás folyik az Erdogan török miniszterelnök biztonsági emberei által Budapesten megvert férfi ügyében. Elmondta, a törvényeket mindenkinek be kell tartani, az erőszakot pedig elítéli és elfogadhatatlannak tartja. Ugyanakkor megítélése szerint az eset nem tartozik a legfontosabb ügyek közé, hiszen nem keletkezett nyolc napon túl gyógyuló sérülés, a magyar rendőrök pedig - az áldozat beszámolója alapján is - példásan jártak el, eltávolítva a "túlzott udvariassággal nem vádolható" magyar férfiról az őt bántalmazókat.



A Hír Tv-től egy adás után elbocsátott Pálffy István, volt KDNP-s képviselő és nagykövet ügyére reagálva Gulyás Gergely azt mondta: a kormány és a politikai pártok eddig se avatkozhattak bele abba, hogy egy médium a saját munkavállójának tevékenységét miként értékeli, de az világos, hogy a pedofíliával szemben megértést, türelmet tanúsítani nem lehet.



Beszámolt arról is: a miniszterelnök augusztus végén megy szabadságra, és szeptember első vagy második hétvégéjén már részt vesz a kötcsei polgári pikniken.