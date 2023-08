Diplomácia

Tucker Carlson David Pressmannek: Magyarul sem tudsz, menj haza!

2023.08.23 07:03 MTI

Be kell látni, hogy nem tudunk és nem értünk mindent, és ezzel a hozzáállással bölcsebbek leszünk, mint ha úgy állunk hozzá, mint Biden és kormánya vagy Pressman nagykövet - jelentette ki Tucker Carlson a magyar miniszterelnök politikai igazgatójával folytatott beszélgetésen kedden Budapesten.



A Mandiner által közöltek szerint a neves amerikai médiaszemélyiség és Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnöke a fiatalok előtt álló lehetőségekről, kihívásokról beszélgetett.



A beszélgetés során a sztárújságíró Orbán Balázsnak arra a kérdésére, hogy ha ma fiatal önmagának adna tanácsot, mit mondana, így felelt: azt, hogy ne legyél arrogáns!



"Ne hidd, hogy mindent tudsz, ne hidd, hogy igazad van, és ne ítélj olyan gyorsan! Könnyű ítélkezni, de még a másik ember házasságát sem érthetjük meg, és akkor hogyan akarjuk azt hinni, hogy értünk egy másik országot? Be kell látni, hogy nem tudunk mindent, nem értünk mindent, és ezzel a hozzáállással bölcsebbek leszünk, mint ha úgy állunk hozzá, mint Biden és kormánya vagy Pressman nagykövet, akik azt hiszik, tudom, mi a jó neked". A Mandiner cikke szerint Tucker Carlson ehhez hozzátette: "nem, nem tudod, magyarul sem tudsz, menj haza!"



Tucker Carlson azt mondta, a világrendünk átalakul, a NATO összeomlófélben van. Úgy fogalmazott, Amerika szabotálja a németek energiaellátását, "a Biden-kormány felrobbantotta az Északi Áramlatot", és a németek nem képesek kiállni magukért.



Amerika lényegében megtámadta Németországot, amely legfontosabb szövetsége volt, és a németek egyszer fel fognak ébredni, és akkor ennek következményei lesznek - mondta Tucker Carlson.



Hozzátette, reméli, tévedni fog abban, hogy a NATO nem marad meg.



A Mandiner tudósítása szerint Orbán Balázs a beszélgetés során felidézte, hogy miután szerepelt Carlson televíziós műsorában, többen felismerték Amerikában, ez pedig azt mutatja, hogy sok ember figyel rá, mit mond beszélgetőpartnere.



Tucker Carlson erre úgy reagált, hogy ő maga nem sokat foglalkozik azzal, hogy híres, de szerinte látni kell, hogy az amerikai Republikánus Párt leragadt Ronald Reagannél. Hozzátette: azért ismeri el Orbán Balázst, mert Magyarország inspirálja Amerikát, elsősorban azzal, hogy nem radikális, nem csinál forradalmat, nem csinál színes forradalmat, ez az ország tudja, milyen, mik az értékei, mi a kultúrája.



Szerinte érdekes, hogy Amerikában a think tankek (agytrösztök) "meg akarják állítani Magyarországot az amerikai adófizetők pénzén", de a magyar politika mérsékelt.



"Itt senki sem akarja megölni egymást, a magyar politika nem forradalmi, nem őrült, és ez csodás, Magyarország csak azt akarja, hogy hagyják békén és csinálhassa a saját dolgát - vélekedett Carlson.

Magyarország arra példa, hogyan legyen normális társadalmunk ordítozás és erőszak nélkül, és anélkül, hogy tönkre tegyük, amink van - tette hozzá.



Orbán Balázsnak arra a kérdésére, hogy milyen tanácsot adna a fiataloknak, Carlson úgy válaszolt, hogy "papíralapú könyveket kell olvasni, lehetőleg minden nap". Felidézte, annak idején édesapjának egyik legnagyobb kritikája, amit meg tudott fogalmazni valakivel szemben az volt, hogy az az ember újságokat olvas és nem könyveket.



"Az iskolák változnak, a mai egyetemek istentelen helyek, de a könyvek nem változnak, a jó könyvek segítenek eldönteni, mi igaz, és mi nem" - idézte Tucker Carlsont a Mandiner tudósítása.