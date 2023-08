Belpolitika

A Btk.-t szigorító törvénycsomagot nyújtott be a Mi Hazánk

A Mi Hazánk súlyosabban büntetné a csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett garázda jellegű megnyilvánulásokat, és önálló tényállásként beemelnék a jogszabályba a lincselést. 2023.08.22 12:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Btk.-t szigorító törvénycsomagot nyújtott be a Mi Hazánk Mozgalom az "elharapódzott cigánybűnözés megfékezése érdekében" - jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Novák Előd, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője.



A politikus azt mondta: a jelenleg hatályos büntető törvénykönyv enyhítést hozott a garázdaság bűncselekmény minősített eseteinek szabályozásában. A Mi Hazánk ezzel szemben súlyosabban büntetné a csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett garázda jellegű megnyilvánulásokat, és önálló tényállásként beemelnék a jogszabályba a lincselést - mondta. Emellett azokat a biztonsági őröket is közfeladatot ellátó személyként védenék a jogszabályban, akik nem viselnek fegyvert.



Szólt arról is, hogy a házelnök 5 millió forintra büntetné a "cigánybűnözés" szó használatáért, fellebbezésére pedig az Országgyűlés hoz erről döntést. Azt mondta: ez szerinte olyan abszurd, mintha egy sportmérkőzésen a rivális csapat határozna a sárga lapról.



Vidó Attila, a Mi Hazánk Mozgalom rendvédelmi kabinetjének elnöke kijelentette: a biztonsági őröket, például a plázákban, napi szinten éri atrocitás. A boltokban ugyanis sűrűn követnek el lopásokat, és "a lopások, a rablások igenis a cigánybűnözés egyik ága" - fogalmazott.