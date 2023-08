Gazdaság

Önkormányzat: nem épül újabb akkumulátorgyár Debrecenben

A debreceni önkormányzat szerdán cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint újabb akkumulátorgyár épülne a városban.



Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták, kedden az a valótlan információ jelent meg a sajtóban, miszerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentheti, hogy újabb akkumulátorgyár épülhet Debrecenben.



"Határozottan cáfoljuk (...), hogy újabb akkumulátorgyár jönne Debrecenbe" - tették hozzá.



Kiemelték: a város ipari infrastruktúrája a következő időszakban is kizárólag a már bejelentett és épülő üzemek kiszolgálására lesz elegendő, valamint ezen cégek kisebb léptékű munkahelyteremtő beszállítóinak fogadására.



"A híradásokbán szereplő kínai központú NingBo ZhenYu Technology Co., Ltd. az álhírekkel ellentétben nem akkumulátorgyár, hanem alumíniumhéjakat és fedőlapokat, valamint elektromos járművekhez motoros precíziós lyukasztott és rovátkált fémalkatrészeket gyártó vállalat - áll a közleményben.