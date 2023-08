Illegális bevándorlás

Bakondi György: megközelíti az ötszázat a határsértések napi átlagos száma

A határsértések napi átlagos száma megközelíti az ötszázat, de hétvégente ennél is többen próbálnak illegálisan bejutni Magyarországra - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Bakondi György közölte: a keddi adatok szerint idén 91 ezer határsértőt fogtak el, valamint 700 embercsempész ellen indult büntetőeljárás.



Továbbra is látszik az embercsempészek szervezettsége és jellemzőek a nagycsoportos elkövetések - tette hozzá.



A belbiztonsági főtanácsadó új, veszélyes helyzetnek nevezte azt, hogy míg korábban a határ szerb oldalán a különböző migránscsoportok egymás ellen használták csak a fegyvereiket, néhány napja Hajdújáráson kézigránátos támadás történt a közösségi médiában aktív egyik ember háza ellen.



Tájékoztatása szerint az olasz és a balkáni útvonalon is nő a migránsok aktivitása.



Amíg az EU-ban a bejutás legalizálásáról, a segítségnyújtás és a szétosztás fontos európai kötelezettségéről folynak a viták, és politikai támadások alatt állnak azok az országok, amelyek nem azonosulnak ezzel az elképzeléssel, mindez meghívólevélként jelenik meg az útnak indulást tervező ázsiaiak és afrikaiak számára - fogalmazott.



Kitért a Száhel-övezet instabilitására is, jelezve, hogy csak Szudánból és Csádból több mint hatmillió ember tartózkodik a velük szomszédos afrikai országokban.



Európának elsőrangú érdeke lenne, hogy a menekülthullám elindulása előtt minden erőfeszítést megtegyen a háborús konfliktus mélyülésének és kiterjedésének megállítása érdekében - hangsúlyozta a belbiztonsági főtanácsadó.



Bakondi György később a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a "migránsgettókról" szólva veszélyesnek nevezte, ha például Röszke térségében kellene létrehozni egy ilyen, 20-30 ezer embert befogadni képes nyílt tábort, ahová azokat, akik a határ túloldalán lövöldöznek, be kellene engedni.



Közölte: Bicskén és Debrecenben már látták, mit jelent a nyílt tábor. Azoknak a magyar és az európai belső biztonságot - de a szociális, az egészségügyi és az oktatási, a lakhatási rendszert is - súlyosan veszélyeztető következményei lennének - mondta.