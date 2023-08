Honvédelem

Kiemelt illetménnyel toboroz legénységet a honvédség a Lynx-zászlóaljba

8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, 18 és 30 év közötti fiatalokat várnak kiemelt, bruttó 737 ezer forintos illetménnyel. 2023.08.15 09:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kiemelt, bruttó 737 ezer forintos illetménnyel toboroz legénységet a Lynx, azaz Hiúz típusú páncélozott harcjárművel felszerelt lövész zászlóaljba a Magyar Honvédség - mondta Kajári Ferenc vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese az M1 aktuális csatornán kedden.



Kajári Ferenc emlékeztetett: a honvédelmi és haderőfejlesztési program célja, hogy ütőképes magyar haderő jöjjön létre, ennek részeként érkeztek a Leopard 2 harckocsik, megújul a helikopterflotta és megérkeztek az első új gyalogsági harcjárművek, a Hiúzok is.



A harcjármű kezelőszemélyzete a vezetőből, az irányzóból és a parancsnokból áll, a jármű hátuljában, a "deszanttérben" pedig a lövészraj foglal helyet. A toborzókampánnyal ezt a lövészállományt szeretnék szeptember 11-ig feltölteni. Kiképzésük Hódmezővásárhelyen kezdődne - ismertette.



Kajári Ferenc elmondta: 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, 18 és 30 év közötti fiatalokat várnak kiemelt, bruttó 737 ezer forintos illetménnyel.



A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, ott arról beszélt, hogy a jelentkezők részt vehetnek az új, Lynx-harcjárműves zászlóalj kialakításában és a világ egyik legkorszerűbb harcjárművének, a Lynxnek a tesztelésében és hadrendbe állításában. Hozzátette: évtizedek telnek el egy-egy új harceszköz rendszeresítése között, így ez olyan kihívás, amely nagyon ritkán adódik egy katona életében.



Mint mondta, az állomány feladata lesz, hogy kitapasztalja, miként lehet a legjobban használni a Hiúzt, kidolgozza az új harceljárásokat és azt, hogyan lehet összehangolni a harcjárművet a digitális katona felszerelésével. Emlékeztetett rá: a Lynx-zászlóalj kapja meg az új kézifegyvereket és a digitáliskatona-programban beszerzendő digitális eszközöket is.



Kajári Ferenc elmondta: a Lynx gyalogsági harcjárműnek jó a terepjáró-képessége, kompozit páncélzattal felszerelt, amit aktív páncélvédelem egészít ki. Van rajta 30 milliméteres automata gépágyú, géppuska, a toronyban távirányítású fegyverplatformot helyeztek el, emellett páncéltörő rakétákkal van felszerelve. A deszanttérben tartózkodók is rá tudnak csatlakozni a Lynx rendszereire.