Kék Bolygó

Áder János: magyar siker a fenntartható vízgazdálkodásban

Látszólag rengeteg víz van a bolygónkon, ám ennek csak 2,5 százaléka édesvíz és annak is túlnyomó része fagyott állapotban van vagy mélyen a föld alatt.

A fenntartható vízgazdálkodást támogató magyar tulajdonú Waterscope Zrt. mutatkozott be Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában, amely a legnépszerűbb videómegosztó portálon is megtekinthető.



Áder János elmondta: a Waterscope Zrt. már az első, 2021-ben megrendezett Planet Budapest fenntarthatósági expón is részt vett, amelyre a fenntarthatóság problémáira megoldást kínáló cégeket hívtak meg. Áder János kérdésére Ilcsik Csaba vezérigazgató elmondta: sikeres volt a részvételük a 2021-es fenntarthatósági expón és az idén szeptember végén sorra kerülő 2. expón is ott lesznek.



Ilcsik Csaba a műsorban arról beszélt, hogy cégük vízmonitoringgal foglalkozik, ami csökkenti a hálózati vízveszteséget és energiafelhasználást. A cég szabadalma az "okos tűzcsap", melynek segítségével olyan helyeken képesek adatokat gyűjteni, ahol mások nem, mert nincs áram vagy térerő, így például a föld alatt. Ez a szolgáltatás nagyon ritka.



A Waterscope szakemberei a vízmonitoring során mérik a vízhálózat nyomását, a vízhasználat mértékét és a vízhőmérsékletet - tette hozzá.



Áder János megjegyezte: látszólag rengeteg víz van a bolygónkon, ám ennek csak 2,5 százaléka édesvíz és annak is túlnyomó része fagyott állapotban van vagy mélyen a föld alatt. Csupán 0,007 százalék a könnyen hozzáférhető ívóvíz aránya. A 20. század az olaj százada volt, a 21. század a vízé lett - jegyezte meg a volt államfő.



Ilcsik Csaba elmondta: Magyarország évente mintegy 550 millió köbméter vizet használ, ám ebből 144 millió el sem jut el a fogyasztókhoz a vízvesztség miatt. Hozzátette, hogy a hálózati veszteség csökkentésével sok energiát lehetne megtakarítani.



Mint mondta, a digitalizációra épít a Waterscope vízhálózatot monitorozó, mérő tevékenysége. Egy Kecskemét nagyságú településen 60-70 mérőpont van, amely 2 percenként szolgáltat a vízhálózatról adatokat. Ezeket a mesterséges intelligencia dolgozza fel. Ennek nagy jelentősége van például a vízipar energiaigénye miatt.



A szennyvíztisztítás például az egyik paksi blokk egy hónapos áramtermelését elhasználja. De jelentős energiaigénye van az ivóvíz mélyből felszivattyúzásának, a felhasználókhoz való eljuttatásának, az ehhez szükséges víznyomás fenntartásának. A vízhálózat adatainak gyűjtésével és elemzésével optimalizálható a rendszer működése, csökkenthető a vízveszteség és az energiafelhasználás - tette hozzá a szakember.



A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány - amelynek a volt államfő a kuratóriumi elnöke - az egyik legnagyobb tulajdonosa a Waterscope-nak. A cég kínálata a tervezéstől a testreszabott szolgáltatásig terjed. A Waterscope Magyarország 38 vízműve közül 22-ben szolgáltat, továbbá számos másik országban is terjeszkednek - közölte Ilcsik Csaba.