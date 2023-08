Dél-Koreában több százan tüntettek a fukusimai atomerőmű hűtővizének óceánba engedése ellen - videó

Több százan tüntettek Szöulban helyi idő szerint szombaton a japán kormány terve ellen, mely szerint a sérült fukusimai atomerőműben felgyülemlett radioaktív vizet kezelés után a Csendes-óceánba engednék - jelentette a BBC hírportálja.



Tokió a tervek szerint augusztus végén kezdené meg a víz óceánba engedését. Jóllehet az elképzelést a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), valamint az ügyben Japánba látogató dél-koreai szakértői delegáció is jóváhagyta, a tiltakozók attól tartanak, hogy a víz súlyosan károsítja a tengeri élővilágot.



Helyszíni beszámolók szerint az emberek "Nukleáris energia? Köszönjük, nem!", illetve "Védjük meg Csendes-óceánt!"-feliratú táblákkal vonultak, a sajtónak nyilatkozó egyik aktivista pedig azt mondta, a radioaktív anyagok előbb-utóbb nyomot hagynak a tengeri ökoszisztémán.



A tokiói terv ellen Japánon belül is sokan tiltakoznak, a többi között halászok, akik attól tartanak, hogy a lakosság félelmei miatt nem fogják tudni eladni a kifogott halakat.



A kínai kormány szintén több alkalommal tiltakozott Tokiónál az ügyben, s egyebek között elhamarkodottnak nevezte a NAÜ értékelését.



A tisztított víz óceánba engedése várhatóan szóba kerül Joe Biden amerikai, Jun Szok Jol dél koreai elnök és Kisida Fumio japán miniszterelnök jövő heti találkozóján is.



Az atomerőmű katasztrófáját 2011. március 11-én földrengés és az azt követő szökőár okozta. A tönkrement reaktorok hűtéséhez azóta is vízre van szükség. A szennyezett víz tárolása viszont nem folyhat a végtelenségig, ezért tervezik a kezelt hűtővíz Csendes-óceánba engedését.

S Korean university students protest Japan's Fukushima dumping plan

On Wednesday, 24 students from South Korea gathered outside Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry in Tokyo to protest Japan's plan to dump Fukushima's nuclear-contaminated wastewater into the sea.... pic.twitter.com/0sM8caz9uT