Állatok

Egy egész aranysakál családot lőttek ki Újszentivánon

Egy délalföldi vadász nem mindennapi sikerről számolt be az Agro Jager News oldalnak.



Csongrád-Csanád vármegyében, Kiss Gábor, a Dél-Tiszai Vadásztársaság területén aranysakálokra vadászott. A vadász korábban nem járt sikerrel, másfél-két hónapig sakálhangot is alig hallott a környéken.



Kiss Gábor két kukoricatábla közötti búzatarlóra telepedett a szürkületben, és a cserkelést siker koronázta. Háromnegyed tíz körül sakálhang hangzott közelről, a vadász éjjellátóval körbenézett, és körülbelül kétszáz méterre két sakált pillantott meg a lencsében. "Torokból nyúlsírást imitáltam, mire felém indultak. Felemeltem a puskát a lőboton, lámpa fel és majd leejtettem a fegyvert: szempárok mindenfelé, öt-hat sakál tartott felém futva... Sakálroham... Hirtelen azt sem tudtam, melyikre célozzak. Egy keresztbe fordult, lőttem kilencven méterről, hallottam a becsapódást, a többi szétszóródott. Egy megállt a kukorica szélén, de a lövés pillanatában beugrott" - mesélte a vadász a portálnak.



Innentől kezdve körülbelül tíz percenként magányos sakálhang, majd pár percre rá az újabb sakál is terítékre került. Egy óra alatt tizenegy lövésből hat halálosnak bizonyult.



Az első lövéssel a szukát sikerült elejteni, ezért a kölykök nem mentek messze. Mikor a vadász összeszedte az aranysakálokat, csodálkozva állapította meg, hogy az ürülékük szilvamaggal volt tele - írja a 24.hu.