Rétvári Bence: a BM elfogadta a háziorvosok észrevételeit a nem beutalóköteles időpontfoglalással kapcsolatban

A BM nem kívánja a háziorvosok számára kötelezővé tenni az időpontfoglalást a beutaló nélküli járóbeteg-ellátásokra, ez egy lehetőség. 2023.08.10 16:10 MTI

Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos eljuttatta a Belügyminisztériumnak (BM) észrevételeit a háziorvosok nem beutalóköteles időpontfoglalásával kapcsolatban, amelyet a tárca elfogadott - erről Rétvári Bence, a minisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatta az MTI-t csütörtökön.



"A rendelettervezet társadalmi egyeztetésének célja épp az, hogy akár az érintettek is elküldjék véleményüket" - fogalmazott a politikus.



Rétvári Bence kijelentette: a BM nem kívánja a háziorvosok számára kötelezővé tenni az időpontfoglalást a beutaló nélküli járóbeteg-ellátásokra, ez egy lehetőség.



A páciens továbbra is közvetlenül a járóbeteg-rendelő betegirányítási központjától kérhet időpontot - hangsúlyozta.



Ugyanakkor a háziorvosoknak biztosítják annak lehetőségét, hogy a beteg állapotára tekintettel tudjanak közvetlenül időpontot foglalni a szakrendelőbe - szögezte le az államtitkár.



Ez az opció gyorsítja a betegellátást, hiszen akár már vizsgálat során foglalhat a háziorvos időpontot, ha szükséges további szakvizsgálat - tette hozzá.



Arra is kitért, hogy az online időpontfoglalási rendszer elindulása egyidejűleg valósul meg az elektronikus beutalók teljes körű használatával, ami az e-receptek bevezetése után "újabb jelentős mérföldkő" az egészségügy fejlesztésében.



"Hosszú távú cél, hogy a lakosság számára is majd kinyíljon az időpontfoglalás lehetősége a szakrendelőkbe" - olvasható a politikus közleményében.