Diplomácia

Szijjártó Péter: megegyezés született a magyar segítséggel újjáépülő horvátországi iskola ügyében

A magyar kormány vállalta, hogy a megsemmisült Petrinjai Általános Iskola helyett új iskolát épít, melyre több mint 8 milliárd forintos adományt ajánlottak fel. 2023.08.10 15:04 MTI

Megállapodás született a magyar és a horvát kormány között arról, hogy az áfa befizetéséhez szükséges összeget, mintegy 1,6 milliárd forintot a horvát kormány biztosítja a Petrinjai Általános iskola 8 milliárd forintos magyar segítséggel megvalósuló újjáépítéséhez - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében.



"Ma telefonon egyeztettem Branko Baciccsal, Horvátország építésügyi miniszterével, akinek személyes szerepvállalása - Jankovics Róbert magyar nemzetiségi képviselőéhez hasonlóan - nélkülözhetetlen volt az ügy rendezése során. Megállapodásunk alapján tehát nincs akadálya az építkezés folytatásának, így a húsz tantermes iskola, valamint a hozzá tartozó tornacsarnok még az idén el is tud készülni" - olvasható a bejegyzésben.



Emlékeztetett arra: a 2020-ban Horvátországot sújtó földrengést követően szomszédos országként Magyarország az elsők között ajánlotta fel a segítségét a minél gyorsabb helyreállítás érdekében. A magyar kormány mellett a Mol és más, Horvátországban befektető magyar vállalatok, valamint egyházi és civil szervezetek is rögtön szomszédunk segítségére siettek.



A segítségnyújtás keretében a magyar kormány vállalta, hogy a megsemmisült Petrinjai Általános Iskola helyett új iskolát épít, melyre több mint 8 milliárd forintos adományt ajánlottak fel.



Ugyanakkor komoly problémaként merült fel, hogy az újjáépítésnél még az áfát is ki kellett volna fizeti. A kérdést hosszú ideig nem sikerült rendezni, azonban a kitartó tárgyalások eredményre vezettek - közölte a közösségi oldalon a magyar diplomácia vezetője.