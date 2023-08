Erőszak

Lelőtt az FBI egy férfit, aki meg akarta ölni Bident

Amerikai szövetségi ügynökök halálos lövést adtak le egy Utah állambeli férfira, akit azzal vádoltak, hogy megfenyegette Joe Biden elnököt és más közéleti személyiségeket is - közölte az FBI, néhány órával azelőtt, hogy a főparancsnok hivatalos látogatásra érkezett az államba.



A lövöldözés szerdán kora reggel bontakozott ki, amikor az FBI ügynökei házkutatási és letartóztatási parancsot próbáltak kézbesíteni Craig Deleeuw Robertson Utah állambeli Provo-i otthonában. A férfit három szövetségi vádpont miatt keresték, többek között az elnök és a rendfenntartó erők elleni fenyegetés, valamint államközi fenyegetés miatt.



Robertsonnak "szándéka volt legalább Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész és Joe Biden elnök megölésére" - áll a kormány beadványában, hozzátéve, hogy a gyanúsított még hétfőn is tett online fenyegetéseket Biden felé.



Abban az internetes bejegyzésben Robertson állítólag azt írta, hogy "úgy hallom, Biden Utah-ba jön", és kijelentette, hogy "letisztítja a port az M24-es mesterlövészpuskáról". A bírósági dokumentumok szerint az FBI-nak is címezte, mondván: "Még mindig figyelik a közösségi médiámat? Ellenőrzöm, hogy biztosan legyen kéznél egy töltött fegyver, ha esetleg újra beugranál".



Az Associated Press által elért két meg nem nevezett bűnüldözési forrás szerint Robertson a lövöldözés idején fegyverrel rendelkezett, a vádirat szerint pedig több lőfegyver is volt a birtokában.



Az FBI közölte, hogy vizsgálja az esetet, és megjegyezte, hogy a vizsgálati részlegét bevonják a vizsgálatba. A lövöldözés során egyetlen ügynök sem sérült meg.



Biden és Bragg mellett a gyanúsított állítólag más politikusok és tisztségviselők hosszú listáját említette az interneten, köztük Kamala Harris alelnököt, Merrick Garland amerikai főügyészt, Gavin Newsom kaliforniai kormányzót és Letitia James New York-i főügyészt. "MAGA Trumper"-ként azonosította magát, és fenyegetéseket tett közzé a volt elnökkel kapcsolatos bírósági ügyeket felügyelő tisztviselők ellen - áll a vádiratban.



A bűnüldöző szervek először tavaly márciusban kaptak fülest a férfiról Donald Trump saját közösségi médiavállalkozásától, a Truth Social-tól, miután Robertson állítólag fenyegetéseket fogalmazott meg Bragggel kapcsolatban a platformon. A fiókját azóta felfüggesztették az AP szerint.



Nem sokkal Robertson és a szövetségi ügynökök halálos kimenetelű afférja után Biden elnök leszállt a Roland R. Wright Nemzeti Gárda Légibázison, hogy egynapos látogatást tegyen Salt Lake Cityben, Provótól mintegy 45 mérföldre (72 kilométerre) északra. Bár a Fehér Ház nem erősítette meg, hogy Biden hol fog megszállni az út során, a Salt Lake Tribune című lap szerdán késő este fokozott biztonsági intézkedésekről számolt be Salt Lake City belvárosának egyik szállodája közelében.