Koronavírus-járvány

Magyarországot is elérte az új omikron-variáns

A Covid-19 legújabb variánsát július végén azonosították az Egyesült Királyságban, ahol egyre több embert fertőz meg azóta is. Az Eris egyre több embert juttat kórházba, valamint Ázsiában ez a variáns okozza a megbetegedések 20 százalékát - írja az Infostart.



Boldogkői Zsolt, az MTA doktora azt mondta, "a koronavírus az elmúlt időszakban kezdett el igazán erős dinamikával terjedni, és a kórházba kerülések száma is nemrégen emelkedett meg drasztikusan, egy hónap alatt 12 százalékkal."



Az Eris tünetei nem annyira súlyosak, mint a korábbi variánsoké, azonban gyorsabban terjed, mint az egyébként is gyors omikron-variánsok. Kevésbé is okoz komplikációt ez a típusú megbetegedés, nem valószínű a lélegeztetőgépre kerülés vagy a halál.



A szakember elmondása szerint ez azért lehetséges, mert a vírus összességében legyengült, valamint az emberek immunológiai védelme még fennáll annak ellenére, hogy folyamatosan csökken.



A vírus már egész biztosan jelen van Magyarországon, csak azt nem tudni, milyen arányban. Az immunbetegek és az idősebbek számára fontos, hogy oltásért folyamodjanak, de még az is előfordulhat, hogy nekik sem lesz rá szükségük.



"Nagyobb járványhullám a nyáron nem várható, ősszel már elképzelhető, de a hatása valószínűleg nagyon messze lesz attól, amit a második vagy a harmadik hullám idején okozott" - fogalmazott Boldogkői Zsolt.