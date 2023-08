Augusztus 20.

Árstop lesz a Szent István-napi rendezvényeken

A Szent István-napi programokra kilátogató vendégek idén is megfizethető áron vásárolhatják meg a kijelölt ételeket és italokat a budapesti rendezvényhelyszíneken - tájékoztatták a szervezők szerdán az MTI-t.



Közleményükben azt írták, hogy a Szent István-napi termékek közül az ásványvíz (190 forint), a sör (350 forint) és a perec (300 forint) a tavalyi áron lesz kapható, a további fix áras termékek költségei pedig csak minimálisan növekedtek az előző évhez képest.



A kedvezményes árak összesen több mint húsz fővárosi helyszínen lesznek érvényesek augusztus 18-20. között, a háromnapos programsorozat teljes időtartama alatt - tudatták.



"A szervezők célja, hogy a Szent István-napi étel- és italkínálat mindenki számára elérhető és megfizethető legyen, ezért a kilátogató vendégek idén is fix áron vásárolhatják meg ezeket" - hangsúlyozták, hozzátéve: a költségek meghatározásakor kiemelt szempont volt, hogy a kiskereskedelmi árak legalacsonyabb zónájába essenek. A termékek jóval a piaci ár alatt érhetőek el a rendezvény ideje alatt - húzták alá.



Megjegyezték: a rendezők számos olyan céggel működnek együtt, amelyek "tapasztalatban, minőségben és termékpalettában is megfelelnek az elvárásoknak".



Közölték továbbá, hogy a kedvezményes étel- és italkínálatot a Szent István-nap-pontokon szerezhetik be a rendezvényre látogatók, az árstopos termékeket árusító hivatalos partnereket egy jól látható, Szent István-napi logóval ellátott matrica különbözteti meg a nem hivatalos partnerektől.



A Szent István-nap programja, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk folyamatosan bővülő tartalommal a szentistvannap.hu weboldalon és a hamarosan frissülő mobilapplikáción érhetők el.