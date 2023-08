Önkormányzat

Tereket követel vissza a főpolgármester

A főváros visszaköveteli a Podmaniczky, a Vörösmarty és a Széchenyi teret, valamint a József Attila utcát, amelyeket a bíróság szerint "a kormánypárti kétharmad alkotmányellenesen vett a Fővárosi Önkormányzattól" - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán kedden.



A főpolgármester közölte, beadványuk alapján a Fővárosi Törvényszék a tereket "einstandoló" törvény megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.



A Széchenyi tér visszaadása különösen fontos és sürgős lenne - emelte ki Karácsony Gergely, megjegyezve, "a felújított Lánchidat a korábbinál sokkal jobban meg lehet gyalogosan közelíteni, a forgalomcsillapított hídon - a járdára kényszerülő bringások és rolleresek nélkül - igazi élmény a séta".



"A város, de talán az egész világ egyik legszebb városi sétaútvonala jönne létre a bazilikától egészen a budai várig, ha megszűnne az a méltatlan állapot, hogy járókelők ezrei zebra és sétány nélkül kell, hogy átvágjanak a Széchenyi téren" - fogalmazott posztjában a főpolgármester, hozzáfűzve, a híd forgalomcsillapítása lehetővé teszi a teret jelenleg leuraló körforgalom megszüntetését és egy zöld, sétálós park létrehozását.



A főváros megbízásából hamarosan elkészülhetnének a Széchenyi tér tervei, "csak közben a Fidesz elvette és az V. kerületnek átadta a teret. A kerület vezetése pedig - bár korábban nyitott volt az együttműködésre - adminisztratív eszközökkel akadályozza a tervezést és azt is elismerte, hogy nincs is pénze a tér megújítására" - írta a főpolgármester, hozzátéve: "de akkor miért nyúlták le?"



Karácsony Gergely jelezte: ha visszakapják a teret, akkor befejezik a tervezést, és európai uniós forrásból felújítják a területet. "Garantálom, hogy ugyanolyan szép lesz, mint a Lánchíd".



Balogh Samu várostervező kabinetfőnök szintén kedden ugyancsak a Széchenyi tér tervezett fejlesztéséről posztolt, látványterveket is mellékelve.