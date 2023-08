Tucatnyian haltak meg a horror vonatbalesetben - videó

A tragikus baleset a Szindh tartománybeli Nawabshah városának közelében történt vasárnap, amikor a mintegy 1000 utast szállító Hazara Expressz több kocsija kisiklott, és több kocsi felborult, sok utast csapdába ejtve. A hatóságok vizsgálják az okokat, és szándékos "szabotázs" lehetőségére utalnak.



A pakisztáni hadsereget is mozgósították a mentési művelethez, amely estére befejeződött. Több tucat áldozatot, köztük nőket és gyerekeket mentettek ki a roncsok közül és helyeztek biztonságba - erősítette meg Abid Baloch vezető rendőrtiszt az eset helyszínén beszélve.



A halálos áldozatok száma vasárnap estére legalább 30-ra nőtt, és több mint 90-en megsérültek.



"Ez egy elég nagy baleset" - mondta Khawaja Rafique vasúti miniszter újságíróknak. "Két oka lehet: először is, hogy mechanikai hiba volt, vagy a hiba keletkezett - lehet, hogy szabotázs volt. Ezt ki fogjuk vizsgálni."



A vonatbalesetek és kisiklások gyakoriak az ország elöregedő vasúti rendszerén, amely mintegy 7500 kilométer hosszú, és évente több mint 80 millió utast szállít. 2021 júniusában legalább 65 ember meghalt, amikor két vonat összeütközött Daharki város közelében, 2019 októberében pedig legalább 75 utas égett halálra a Tezgam expressz fedélzetén keletkezett tűzben.

