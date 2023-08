Vihar

Gyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt a viharkárosultaknak

Gyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt a szélsőséges időjárási körülmények károsultjainak - közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.



Az Európa számos pontját hetek óta sújtó extrém időjárás pénteken Magyarországot is elérte. A Magyar Vöröskereszt adományvonala, az 1359 egész évben működik; augusztus 5-től az erre a számra indított hívásokkal, illetve az ide küldött ADOMÁNY szövegű üzenetekkel bárki támogathatja a viharok, extrém időjárás miatt bajba jutott embereket. Egy hívás vagy egy SMS 250 forint támogatást jelent - írták a közleményben.



A 1359-es adományvonal mellett él annak is a lehetősége, ha valaki pénzadománnyal, banki átutalás útján segítene, ennek részletei elérhetők a www.voroskereszt.hu honlapon.



A Magyar Vöröskereszt nemzetközi segítséget is nyújt. Szombaton az esti órákban indul útnak az a segélyszállítmány, amely élelmiszereket és higiéniai termékeket tartalmaz. A Szlovén Vöröskereszt augusztus 5-én délután fordult magyarországi partneréhez támogatásért, miután a szélsőséges időjárás a szomszéd országot is hevesen érintette - jelezte a szervezet.