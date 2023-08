Válsághelyzet

Fónagy: folyamatos az élelmiszerárak esése

2023.08.06 MTI

Folyamatos az élelmiszerárak esése, a kormány által az év végére prognosztizált egyszámjegyű infláció nagy biztonsággal elérhető - mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Fónagy János hangsúlyozta: rendkívül hatékonynak bizonyult az egy hónapja működő online árfigyelő rendszer, a megfigyelt 62 termékkategóriában az átlagárak csaknem 8 százalékkal csökkentek.



A részletekről szólva ismertette, hogy az elmúlt hónapban a legnagyobb mértékben, mintegy 15 százalékkal a spagetti ára esett vissza, több mint 14 százalékkal csökkent a zöldségek és 7 százalékkal a gyümölcsök ára. A kenyerek, a margarin, a sertészsír és a tejtermékek árai átlagosan 10 százalékkal mérséklődtek egy hónap alatt. A húsok közül leginkább a pulykamell ára csökkent, közel 11 százalékkal, míg a csirkeszárnyé több mint 6 százalékkal - sorolta az államtitkár.



Fontos változásként említette, hogy augusztus 1-jétől megszűnt az élelmiszerárstop, emelkedett a kötelező akciózás mértéke és SZÉP-kártyával is lehet hidegélelmiszert venni az üzletekben.



Az árstop kivezetésével együtt a kormány az árverseny további fokozása érdekében 10-ről 15 százalékra emelte a kötelező akciózás mértékét, a korábbi árstopos termékek is ebbe a körbe kerültek. Az akciózásnak és az online árfigyelő rendszernek komoly árleszorító hatása van, a kiskereskedelmi hálózatok között erős, esetenként kíméletlen árverseny indult meg - fejtette ki Fónagy János.



Az államtitkár kiemelte, hogy az ellenőrzés nagyon szigorú, és az esetleges jogsértő magatartás, hibás adatszolgáltatás, rosszhiszemű eljárás esetén rendkívül szigorúak a szankciók. Hozzátette, hogy a kiskereskedelmi hálózatok túlnyomó többsége jogkövető.



A piac jó működése a vásárlóknak és élelmiszer-kereskedelmi láncoknak is érdeke - fogalmazott.



Fónagy János kitért arra is, hogy a fogyasztók még tudatosabbak lettek, rövid idő alatt megismerték és használják az online árfigyelőt.