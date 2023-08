Közlekedés

Átadták a megújult Lánchidat

2023.08.04

Átadták pénteken a felújított Lánchidat, amely ezzel a gyalogosok előtt is megnyílt. Karácsony Gergely főpolgármester az átadáson közölte, határidőn és költségkereten belül újították fel a Lánchidat.



"A Lánchíd egy csoda, ezt a csodát most minden nap minden budapesti és minden Budapestre látogató megcsodálhatja" - fogalmazott.



A főpolgármester azt mondta, a Lánchíd nemcsak egyszerűen egy műtárgy, egy híd, hanem az összetartozás, az egység szimbóluma. A 150 évvel ezelőtti városegyesítés előtt már évtizedekkel megszületett az a gondolat, hogy "kell hidakat építenünk, a szó szoros és átvitt értelmében". A Lánchíd volt az, amely elindította Budapest, a nemzet fővárosának megszületését - fejtette ki.



Karácsony Gergely hangsúlyozta: Budapest a nemzet fővárosa, és éppen ezért a Lánchíd nemcsak a budapestiek, hanem Budapest és az ország egésze összetartozásának a szimbóluma is.



A Lánchíd megépültének korszakában világos volt: nincs Budapest vagy vidék, csak Budapest és vidék van. A Lánchidat egy olyan korszak bízta ránk örökségként, amely abban hitt, Magyarország úgy tud felemelkedni az európai nemzetek sorába, hogy lesz egy európai léptékű fővárosa - mondta a főpolgármester, aki az előbbiek alapján megjegyezte, a Lánchíd nem csupán a budapestieké, ezért "a felújítása nem csak Budapest egyedüli feladata, ehhez várjuk a hozzájárulását a nemzet kormányának is".

MTI/Szigetváry Zsolt

A Lánchíd forgalmi rendje kapcsán kiemelte, a Lánchíd a megszületésének pillanata óta a haladás szimbóluma volt, és éppen ezért nagyon örül annak, hogy a budapestiek nagy többsége tudott igent mondani arra, hogy a régi normák helyett a jövőbe vezető új normákat keressük.



Karácsony Gergely a beszédét követően a Lánchíd egyik csavarkulcsát átadta Fazekas János hídmesternek.



Walter Katalin, a rekonstrukció irányítója, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója megköszönte a budapestiek türelmét, és arról beszélt, hogy már tavaly decemberben, 18 hónappal a lezárás után visszaadták a híd útpályáját a közösségi közlekedés autóbuszainak, a taxiknak, valamint a motorral, a kerékpárral és a rollerrel közlekedőknek.



A BKK vezetője örömét fejezte ki, hogy az a forgalmi rend, amelyet a társaság szakmai javaslatként megtett, a budapestiek döntése értelmében fenn tud maradni állandó forgalmi rendként.



A buszok kiszámíthatóbban és sokkal rövidebb idő alatt, a kerékpárosok pedig biztonságosabban tudnak átkelni a hídon, mint a felújítást megelőzően - mondta.



Walter Katalin közölte, naponta 20 ezerrel kevesebb gépjármű kelhet át a hídon, mint korábban.

Csohány András, a kivitelező A-Híd Zrt. vezérigazgatója elmondta, a pénteki nappal véget ért a Lánchíd 2021 óta tartó felújítása. Az első 18 hónapban készült el a "munka műszaki részének dandárja": elbontották a régi vasbeton pályalemezt, helyette új acélszerkezetű pályalemezt építettek, megújultak a híd kőfelületei és új korrózióvédelmi bevonatot kaptak a láncok. Ezeken követően végezték el a többi mellett a műemléki felújításokat is - közölte.



Csohány András kiemelte, az eredetileg tervezettnél rövidebb idő alatt, a szerződéses határidő előtt másfél hónappal történhetett meg a Lánchíd végleges forgalomba helyezése.



Az átadási ünnepségen részt vettek a Széchenyi-család tagjai is.



A híd rekonstrukciója 2 év 5 hónapig tartott, és bruttó 26,7 milliárd forintba került.



A járdákkal együtt a hídfőkben található aluljárók is megnyíltak.



A felújítás befejezéséhez kapcsolódva pénteken este 6 órakor kezdődik a fővárosi önkormányzat és a BKK szervezésében a Lánchíd-piknik, amely ismeretterjesztő programokkal, utcazenészekkel, étellel és itallal, "fényoroszlánokkal" várja az érdeklődőket, sötétedés után pedig a különleges alkalomhoz illő megvilágítást kap a híd.



A rendezvény miatt péntek délután 4 órától szombat hajnalig lezárják a közúti forgalom elől a Lánchidat, ezért az arra járók és a résztvevők zavartalanul piknikezhetnek.



A Lánchídon közlekedő járatok péntek délután 4-től szombat hajnali 4 óráig módosított útvonalon közlekednek: a 16-os busz csak Budán jár, a Széll Kálmán tér és Clark Ádám tér között; a 105-ös, a 178-as, a 210-es és a 216-os buszok, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai járatok a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át haladnak.