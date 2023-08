Kormány

Takács Péter: a napokban megkapják emelt bérüket az egészségügyi dolgozók

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A napokban kapják kézhez az ápolók, egészségügyi dolgozók júliusi, 18 százalékkal magasabb bérüket - mondta a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Takács Péter hozzátette: a háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére a kormány idén is tovább növeli az egészségügyi dolgozók bérét, jövő márciusban pedig újabb nagy emelés várható.



A béremelés csaknem 84 ezer ápolót és az egészségügyben dolgozókat érinti.



Közölte, 2010 óta több ütemben, jelentősen nőtt az ápolók bére, legutóbb tavaly januárban volt 10 százalékos béremelés. A mostani emeléssel az ápolók bruttó alapbére 2010-hez képest átlagosan már a négyszeresére emelkedik - mondta az államtitkár.



Egy négy-hat éve dolgozó felsőfokú végzettségű ápoló, egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 422 550 forint, ami a jelenlegi béremeléssel 498 600 forintra nő. Ez 2010-ben csupán 126 270 forint volt. Egy 20 éve dolgozó felsőfokú végzettségű ápoló, egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 493 690 forint, ami 582 550 forintra emelkedik. Ez 2010-ben 149 150 forint volt.



Egy négy-hat éve dolgozó középfokú végzettségű ápoló, egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 340 030 forint, ami a béremeléssel 401 240 forintra emelkedik. Ez 2010-ben 91 400 forint volt. Egy 20 éve dolgozó középfokú végzettségű ápoló, egészségügyi szakdolgozó jelenlegi bruttó alapbére 389 830 forint, ami a július 1-jei béremeléssel 460 000 forintra emelkedik, ez az összeg 2010-ben 106 600 forint volt - ismertette Takács Péter.



A kormány már arról is döntött, hogy az ápolói béremelés 2024 márciusában folytatódik - tette hozzá az államtitkár.



A háziorvosok, házi gyermekorvosok és az alapellátásban dolgozó fogorvosok mellett dolgozó szakdolgozók, asszisztensek sem maradnak ki a júliustól járó, 18 százalékos béremelésből. Rájuk nem az ágazati előmeneteli szabályok irányadóak, különféle jogállások szerint végzik a munkájukat. Van, akinél a munka törvénykönyve irányadó, van, aki egyéni vállalkozóként tevékenykedik, és olyan is, aki munkaközvetítőn keresztül dolgozik, így az ő esetükben nem az ágazati előmeneteli szabályok érvényesek. Először fel kellett mérni, hogy a jelenlegi praxisfinanszírozási rendszerből kigazdálkodható-e a bérfejlesztés, a háziorvosi kollegiális vezetők számításai szerint nem, ezt pedig a kormány elfogadta. A praxisok az erre szolgáló összeget nem bértámogatásként, hanem szabadon felhasználható keret formájában kapják majd meg - mondta el az államtitkár.



Öt-hat munkanap alatt lezárul a társadalmi egyeztetés, majd megjelenik az erről szóló jogszabály a Magyar Közlönyben, ezután a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő elvégzi a számfejtést - tette hozzá.

Takács Péter megjegyezte: az alapellátásban dolgozók béremelésével kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara téves információkat tett közzé, a Belügyminisztérium azonban elkötelezett a szféra béremelése mellett.