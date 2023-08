Kormány

BM: ennyi rezsitámogatást kapnak a szociális ellátásban tevékenykedő civil szervezetek

Nem kell pályázniuk a következő téli rezsitámogatásért azoknak a civil szervezeteknek, amelyek bentlakásos szociális intézményt üzemeltetve, állami feladatokat látnak el, mert egy 5,3 milliárd forintos állami alapból automatikusan megkapják a támogatást - mondta Csizi Péter a Belügyminisztérium (BM) szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára szerdán sajtótájékoztatón.



Korábban a fenntartóknak pályázatot kellett benyújtaniuk a rezsikompenzáció érdekében, ami most egyszerűsödik azzal, hogy az intézményfenntartók szeptembertől, egy előre meghatározott metódus szerint, az ellátottak száma alapján, automatikusan megkapják az adott összegeket, amit szabadon felhasználhatnak - közölte.



Az országban összesen 350 intézménynek és az azokban élő 12 700 ellátottnak a biztonságát teremti meg a kormány azzal, hogy a megnövekedett terheket, amelyeket a támogatás nélkül nem tudnának elviselni, kompenzálja. A rezsikompenzáció a szeptemberi normatíva finanszírozásával egyidőben fog az adott intézmény számlájára megérkezni - mondta Csizi Péter.



Hangsúlyozta: nem kell külön igényelni, és nem kell külön elszámolást készíteni az összeg felhasználásáról.



Arra is gondoltak - tette hozzá, hogy ha valamelyik intézménynél év közben nő az ellátottak létszáma, akkor az év végi elszámoláskor a többletet automatikusan megkapják.



Ezzel a döntéssel, ebben az évben, összesen mintegy 32,5 milliárd forint többlettámogatást nyújt a kormány a gondoskodáspolitikában tevékenykedő bentlakásos szociális intézményeknek - mondta.



Ezen belül az egyházi intézmények 14,5 milliárd, az állami intézmények 12,5 milliárd forintos támogatást kapnak. Ehhez jön a civileknek juttatott 5,3 milliárdos támogatás, ami alapján kijelenthető, hogy "a háború és az elhibázott szankciós politika miatt" szükségessé vált, soha nem látott működési támogatást nyújtott a kormányzat a szociális szektor irányába - közölte a helyettes államtitkár.



Hozzátette, ezzel 107 ezer ember ellátása válik biztosítottá a téli időszakban is.