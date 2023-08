Oktatás

Havi ötvenezer forint lakhatási támogatást javasol a Jobbik diákoknak

Havi ötvenezer forint lakhatási támogatást szeretne eljuttatni a felsőoktatásba most felvett hallgatóknak a Jobbik-Konzervatívok az első szemeszterben - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a párt országgyűlési képviselője.



Az ellenzéki politikus elmondta, a címzett támogatás mindenkire vonatkozna, aki kiszorul a kollégiumi rendszerből, nem kap támogatott hozzáférést és a piacon kénytelen megoldani lakhatási gondjait.



Hozzátette: a "kényszerből most drága albérletet kereső magyarokat" támogatni kell a szülőföldön maradás érdekében. Azért célozták meg az első szemesztert, mert a kormány az év végére ígérte a lakhatási és családtámogatásokat célzó újfajta megoldását - mondta.



A Jobbik már tíz éve hangoztatja, hogy állami hátterű bérlakásprogram a megoldás - emlékeztetett. Ennek érdekében született a "Mi várunk" koncepció, amely költségvetési forrásokkal évente 5-10 ezer bérlakás építésével, valamint az üresek hasznosításával átfogó lakhatási támogatást nyújtana - mondta az ellenzéki politikus.



"Felszólítjuk a kormányt, hogy vegye át ezt a koncepciót, rendeljen hozzá forrásokat, azaz mentse meg a magyar jövőnek ezt a szeletét!" - hangsúlyozta.



Úgy fogalmazott: a közös cél pártállástól függetlenül csak egy lehet, az, hogy minden magyar boldogulhasson a szülőföldjén, ne kelljen senkinek kényszerből külföldre mennie.



A támogatás feltételrendszerét az érintettekkel közösen elkezdték kidolgozni. "Akármit mond is a kormány, mi nem fogjuk elengedni a magyar fiatalok kezét, a lakhatási programunkat pedig tűzön-vízen keresztül visszük" - szögezte le az ellenzéki politikus.