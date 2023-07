Szúnyogirtás

Katasztrófavédelem: kilenc vármegyében irtják a szúnyogokat a héten

A héten Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Vas és Zala vármegyében gyérítik a szakemberek a szúnyogokat - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-t.



A munkálatok 274 települést és 59 ezer hektárnyi területet érintenek, a többi között pótolják az előző heti szeles időjárás miatt Szolnok térségében és Zala vármegyében elmaradt munkákat is - tartalmazza a közlemény.



Mint írták: az elmúlt hetek nyárias, meleg időjárásának köszönhetően csökkent a csípőszúnyog-tenyészőhelyek nagysága, és kevesebb vérszívó fejlődött ki. A folyamatos gyérítésnek és az időjárásnak köszönhetően júliusban kisebb területen volt szükség beavatkozásra, a szúnyogártalom a legtöbb térségben elfogadható szinten maradt.



A hónap végére viszont az esős időjárás miatt változott a helyzet és tömegesen alakultak ki kisebb tenyészőhelyek, sok ezek közül magántelkeken. Ezért is fontos egy-egy esőzés után felszámolni, vagy lefedni a kertben létrejött kisvizeket - figyelmeztettek.



A kifejlett szúnyogok ellen gépjárművekre rögzített permetező berendezésekkel avatkoznak be a települések belterületein. Az alkalmazott készítmény emberekre, háziállatokra és növényekre nincs káros hatással.



A kezeléseket napnyugta után hajtják végre, így az irtószerrel a nappal aktív rovarok nem találkoznak - olvasható a közleményben.