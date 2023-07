Családpolitika

Hornung Ágnes: Magyarországon népszerű és elterjedt a szoptatás

Magyarországon népszerű és elterjedt a szoptatás, a csecsemők anyatejes táplálása pedig kiemelt családügyi prioritás - írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán a szoptatás hete alkalmából.



Hornung Ágnes videóbejegyzésében kiemelte, hogy az anyatej a legmegfelelőbb táplálék a csecsemőnek a születéstől féléves koráig.



A szoptatás a gyermek táplálásán túl azonban többet is jelent, megkönnyíti az anya és a gyermek közötti kapocs, az ősbizalom létrejöttét, emellett csökkenti egyes betegségek kialakulásának kockázatát a baba és az anya esetében is - hívta fel a figyelmet az államtitkár.



Hornung Ágnes közölte, hogy a magyar anyák 90 százaléka már a szülést követően a kórházban elkezdi szoptatni gyerekét, a csecsemők 94 százaléka pedig a szülést követő napokban mindenképpen kap anyatejet, ebben pedig jelentős szerepet játszik a hungarikumnak számító védőnői ellátás.



A kormány a csecsemők anyatejes táplálását a lehető legtöbb eszközzel szeretné segíteni, ezért cél, hogy minden kismama részesülhessen valamilyen módon laktációs tanácsadásban - tette hozzá az államtitkár.



Hornung Ágnes kitért arra is, hogy a koraszülött csecsemőknek és a szoptatási nehézségekkel küzdő anyáknak segítséget jelenthet az anyatejgyűjtő-rendszer, amelyet a kormány szeretne továbbfejlesztetni, az anyatejelosztó-állomások számát a mostani 41-ről tovább emelni, valamint a szabályozást egyszerűsíteni.



Az anyatej-igénylés és -leadás menetéről a szolgáltatást nyújtó intézményeknél, a védőnőknél, valamint a gyerekorvosoknál lehet tájékozódni - jegyezte meg az államtitkár.



ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1990. augusztus 1-jén nyilatkozat fogadott el, amelyben felszólította a kormányokat: biztosítsák az édesanyáknak, hogy csecsemőiket hathónapos korukig kizárólag szoptathassák. A WHO 1993-ben nyilvánította augusztus elsejét az anyatej világnapjává, ehhez kapcsolódóan augusztus első hetében tartják a szoptatás világhetét.