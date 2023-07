Oktatás

Több mint hárommilliárd forintos támogatást kapnak a tanodák

Több mint hárommilliárd forintos keretösszeggel hirdet pályázatot a Belügyminisztérium a tanodák támogatására - jelentette be sajtótájékoztatón Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium (BM) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára hétfőn.



Kiemelte, hogy 2024-2026 évekre vonatkozó tanoda pályázat mintegy 175-180 tanoda támogatását teszi lehetővé. Több mint ötezer gyermek tudja a szolgáltatást igénybe venni.



Radomszki Lászlóné ismertette, hogy a tanoda programban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, valamint a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vehetnek részt. Az esélyteremtő, felzárkózást segítő programban a fiatalok olyan tanórán kívüli foglalkozásokra járhatnak, amelyek hozzájárulnak a szociokulturális hátrányok kompenzálásához, a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez, egyúttal a szabadidő hasznos eltöltését is segítik - magyarázta a helyettes államtitkár, aki emlékeztetett arra is, hogy a központi költségvetés 2019 óta folyamatosan biztosít forrást a tanoda szolgáltatás működtetésére.



A tanodák működésére szánt összeg évről évre növekszik - húzta alá.



Közölte: a következő három éves - 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti - finanszírozási időszakra több mint hárommilliárd forint költségvetési forrás áll rendelkezésre.



A minisztérium augusztus 3-tól szeptember 15-ig várja a fenntartók pályázatait - tette hozzá.



A pályázati eljárás lebonyolításával a Belügyminisztérium a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot bízta meg.