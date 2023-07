Kultúra

Negyvenhétezer látogató fordult meg az idei MCC Feszten

Sikeres volt a harmadik alkalommal megrendezett MCC Fesztivál, három nap alatt 47 ezer látogató fordult meg az idei rendezvényen - közölte a szervező Mathias Corvinus Collegium (MCC) vasárnap.



A csütörtöktől szombatig tartó esztergomi rendezvényen 250 előadó (köztük 60 külföldi mintegy 15 országból) és 100 kiállító képviseltette magát, az érdeklődők 120-nál is több szakmai programon és mintegy 50 zenei eseményen vehettek részt - ismertették.



Felidézték: Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár Ausztria és Magyarország kiváló kapcsolatáról és stratégiai jelentőségéről beszélt, Michael Knowles amerikai politikai szakkommentátor új, magyar kiadásban is megjelent könyvét mutatta be és Magyarország családpolitikáját méltatta, Vlad Marinescu, a Nemzetközi Judo Szövetség főigazgatója, a Nemzetközi E-sport Szövetség elnöke pedig a sport kulturális jelentőségéről osztotta meg gondolatait.



Az akadémiai előadások mellett több magyar miniszter és vezető politikus válaszolt kérdésekre, illetve ütköztette véleményét. Izgalmas viták zajlottak a jogállamiságról, az oktatáspolitika elmúlt tíz évéről, az akkumulátorgyártásról és az újságírás helyzetéről is - olvasható a közleményben.



Hozzátették, az Edu-sétányon interaktív és családi programokkal várták az érdeklődőket, és bemutatták az MCC képzési programjait, intézeteit, partnerszervezeteit és diákcsoportjait.



Este koncerteken vehettek részt az érdeklődők, fellépett mások mellett Ákos, a Bagossy Brothers Company, Dzsúdló, T-Danny, a Balkán Fanatic. Sokan érdeklődtek a Folk Sátor iránt is, ahol előadásokon, táncházi programokon, népzenei bulikon vettek részt a fiatalok és az idősebbek.



Jövőre augusztus 1-3. között rendezik meg az MCC Fesztet Esztergomban.