Élelmiszerbiztonság

Nébih: megfelelőek a balatoni vendéglátóhelyek élelmiszerbiztonsági szempontból

A balatoni vendéglátóhelyek élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei többségében csak kisebb szabálytalanságokat állapítottak meg - közölte a hivatal.



A közlemény szerint javában tart a Nébih által koordinált nyári szezonális ellenőrzés-sorozat, amelynek célterületei között a Balaton környéki vendéglátóhelyek is megtalálhatók. A vizsgálatok fókuszába - az éttermek ellenőrzésére jellemzően - a higiéniás állapotok, az alapanyagok nyomonkövethetősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése került.



Kiemelték, hogy az ellenőrzések összességében pozitív képek mutattak, kisebb hiányosságok azonban akadtak. Példaként említették, hogy több helyen a szakosított tárolást nem az előírásoknak megfelelőn oldották meg, előfordult továbbá, hogy a padló, a fal és a mennyezet, valamint a berendezési tárgyak, eszközök állapota volt kifogásolható. Visszatérő hibaként jelezték, hogy nem minden dolgozó rendelkezett érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással, anélkül viszont nem végezhető vendéglátó tevékenység.



A szabálysértések között említették, hogy nem nyomonkövethető (ismeretlen eredetű), valamint lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű élelmiszereket tároltak az egységekben. A legkirívóbb esetben 2019-ben lejárt fűszert, valamint több, 2021-ben, illetve 2022-ben lejárt alapanyagot is találtak az ellenőrök. A jogsértő termékek összmennyisége megközelítette a 2000 kilogrammot. A hatóság ezeket kivonta a forgalomból, valamint megtiltotta az ismételt forgalomba hozatalt és a felhasználást.



Az eljárások és a bírságok megállapítása folyamatban van. A balatoni vendéglátóhelyek a mostani összehangolt, kiemelt szezonális ellenőrzéseket követően is számíthatnak további ellenőrzésekre - olvasható a Nébih közleményében.